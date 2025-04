Affidandosi allo slogan “Cinema is coming home“, Sony Europe ha recentemente presentato sette nuovi prodotti della gamma Sony BRAVIA, quella che propone TV e sistemi home cinema della casa giapponese.

Tra i nuovi arrivati troviamo tre smart TV con Google TV (BRAVIA 8 II, BRAVIA 5 e BRAVIA 3) e quattro dispositivi audio per l’home cinema (una soundbar, un sistema audio 5.1, uno speaker opzionale e un subwoofer opzionale). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi di listino.

Nuove TV Sony BRAVIA

Come anticipato in apertura, Sony ha presentato la nuova gamma 2025 di TV che, dallo scorso anno, sono riunite tutte sotto lo stesso tetto: Sony BRAVIA.

Le nuove arrivate (tre modelli in tutto) sono pensate per portare la qualità cinematografica a un livello più alto e per soddisfare le esigenze di una vasta clientela, con soluzioni dalle dimensioni compatte, soluzioni di fascia alta per i più esigenti e soluzioni enormi (fino a 98 pollici).

Sony BRAVIA 8 II

Partiamo dal modello di punta della nuova gamma, ovvero Sony BRAVIA 8 II, smart TV QD-OLED, disponibile solo nei tagli da 55 e 65 pollici, che presenta un design super curato con cornici sottilissime e parte posteriore del supporto in alluminio a scomparsa.

La TV è spinta dal più recente processore XR “Cognitive” di Sony. La tecnologia XR Triluminos Max si preoccupa di esaltare la naturalezza dei colori senza intaccare la brillantezza, ottimizzando la gamma cromatica, mentre la tecnologia XR Contrast Booster gestisce le luci al meglio. È poi presente un sistema di riconoscimento delle scene (basato sull’IA) che rileva e analizza i dettagli per ottimizzare l’immagine riprodotta.

Per quanto concerne l’audio, la TV integra la tecnologia Acoustic Surface Audio+ che trasforma l’intero schermo in una sorgente sonora: secondo Sony, con i suoni fuoriescono dal punto esatto da cui hanno origine nella scena, viene ricreato l’effetto tipico delle sale cinematografiche. Non mancano poi le certificazioni Studio Calibrated, SONY PICTURES CORE, Dolby Vision, Dolby Atmos, IMAX Enhanced e DTS:X.

Sony BRAVIA 5

Al centro della gamma troviamo Sony BRAVIA 5, smart TV con pannello LCD (e retroilluminazione Mini LED) che viene proposta in cinque diversi formati che partono dal 55 pollici e arrivano fino al gigantesco 98 pollici. In tutti i casi la risoluzione è 4K.

Questa TV è stata progettata sfruttando gran parte delle tecnologie e delle funzionalità presenti sui modelli di punta della precedente generazione targata Sony, con l’obiettivo di renderle più “accessibili”.

Troviamo, ad esempio, il sistema XR Backlight Master Drive (per migliorare il contrasto grazie al local dimming ad alta precisione), un suono ricco e avvolgente e, più in generale, alta qualità visiva, anche in HDR (certificazioni Sony Pictures Core, Dolby Vision e Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X).

Sony BRAVIA 3

Scendendo ancora più in basso, al “cuore” della gamma, troviamo Sony BRAVIA 3, una smart TV con pannello LCD (retroilluminazione LED) e risoluzione 4K disponibile in sei diversi formati, dal 43 pollici fino all’85 pollici, passando per i 50, 55, 65 e 75 pollici.

Con questo modello, Sony bada all’essenziale pur senza rinunciare all’implementazione di funzionalità di un certo rilievo: troviamo, ad esempio, l’upscaling in 4K dei contenuti (grazie ai processori 4K X1 e Triluminos Pro), audio Dolby Atmose DTS:X.

BRAVIA 3 strizza inoltre l’occhio ai videogiocatori perché integra il supporto a PS Remote Play: tramite una connessione a internet, gli utenti potranno giocare ai titoli PS5 e PS4 sulla TV anche se la console è collegata al televisore principale della casa.

Nuovi prodotti home cinema Sony BRAVIA

Andando oltre rispetto al mondo delle TV, ma rimanendo in quello dell’home cinema, Sony ha presentato anche quattro nuovi dispositivi audio, pensati per gli audiofili più esigenti, che puntano a completare l’esperienza cinematografica grazie all’audio surround immersivo.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6

La Sony BRAVIA Theatre Bar 6 è una soundbar a 3.1.2 canali che, grazie al subwoofer incluso nel pacchetto, promette alti nitidi, voci chiare ma, al contempo, bassi profondi e bilanciati.

Tra le tecnologie integrate troviamo Sony Vertical Surround Engine e Sony S-Force PRO Front Surround. Questa soundbar è progettata per dare il meglio di sé quando utilizzata in accoppiata con le smart TV BRAVIA compatibili.

Sony BRAVIA Theatre System 6

Il Sony BRAVIA Theatre System 6 è un sistema audio a 5.1 canali molto potente (1.000 W) ma al contempo bilanciato grazie al subwoofer integrato e alla configurazione a 5.1 canali. Integra le stesse tecnologie presenti nella soundbar per migliorare la qualità del suono.

Sony BRAVIA Theatre Rear 8 e Theatre Sub 7

Oltre ai sistemi “completi”, Sony ha presentato anche alcuni dispositivi “opzionali”: la coppia di speaker BRAVIA Theatre Rear 8 e il subwoofer BRAVIA Theatre Sub 7.

I primi si possono collegare alle soundbar compatibili in modalità wireless e, grazie alla tecnologia Sony 360 Spatial Sound Mapping, comprendono il loro posizionamento rispetto alla soundbar e realizzano un campo sonoro a 360 gradi nell’ambiente.

Il secondo è un subwoofer molto potente pensato per sprigionare bassi profondi e vibranti con l’obiettivo di trasmettere ciò che avviene nella scena a tutti gli spettatori presenti. Offre un design compatto per risultare di facile collocamento in diversi ambienti.

Prezzi delle novità targate Sony BRAVIA

Di seguito riportiamo il listino prezzo completo delle novità targate Sony BRAVIA:

TV Sony BRAVIA 8 II Modello K-55XR8M2 (55″) a 2.499 euro Modello K-65XR8M2 (65″) a 3.099 euro

TV Sony BRAVIA 5 Modello K-55XR5 (55″) a 1.499 euro Modello K-65XR5 (65″) a 1.899 euro Modello K-75XR5 (75″) a 2.699 euro Modello K-85XR5 (85″) a 3.199 euro Modello K-98XR5 (98″) prezzo non disponibile

TV Sony BRAVIA 3 Modello K-43S3 (43″) prezzo non disponibile Modello K-50S3 (50″) a 849 euro Modello K-55S3 (55″) a 999 euro Modello K-65S3 (65″) a 1.199 euro Modello K-75S3 (75″) a 1.649 euro Modello K-85S3 (85″) a 2.149 euro

Soundbar Sony BRAVIA Theatre Bar 6 (modello HT-BD60) a 550 euro

(modello HT-BD60) a Sistema 5.1 Sony BRAVIA Theatre System 6 (modello HT-S60) a 650 euro

(modello HT-S60) a Speaker aggiuntivo Sony BRAVIA Theatre Rear 8 (modello SA-RS8) a 400 euro

(modello SA-RS8) a Subwoofer Sony BRAVIA Theatre Sub 7 (modello SA-SW7) a 300 euro

Molti di questi prodotti risultano “prenotabili” sul sito ufficiale di Sony ma non vi sono indicazioni precise sul loro debutto effettivo, atteso comunque nei prossimi mesi del 2025.