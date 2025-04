Apple iPhone 16e è il melafonino più economico attualmente presente nel listino del colosso di Cupertino — sebbene il suo prezzo di listino ne faccia tutt’altro che un affare — e in questi giorni è stato inserito nel programma Riparazioni self-service (Self Service Repair) di Apple, consentendo così agli acquirenti più esperti di acquistare i pezzi di ricambio direttamente dallo store dedicato del produttore e provvedere in autonomia alle riparazioni.

Riparazioni self-service anche per iPhone 16e

Il programma Riparazioni self-service (Self Service Repair) di Apple torna ad ampliarsi: dopo l’inserimento della serie iPhone 16 risalente allo scorso mese di novembre, è arrivato il momento del nuovo modello lanciato dalla mela: nel momento in cui scriviamo, il nome di Apple iPhone 16e figura già — sia negli Stati Uniti che in diversi Paesi europei, Italia compresa — tra quelli disponibili sullo store ufficiale dedicato all’acquisto delle parti di ricambio.

iPhone 16e sta piacendo parecchio agli acquirenti, ai quali farà forse piacere sapere che, in caso di problemi, potranno procedere da soli alle necessarie riparazioni. La lista delle riparazioni eseguibili comprende: vetro posteriore, batteria, altoparlante anteriore, fotocamera, schermo, microfono principale, carrellino SIM, Taptic Engine, altoparlante superiore, fotocamera TrueDepth. Per ciascuna voce, sono presenti vari pezzi di ricambio, nonché gli strumenti necessari per eseguire l’operazione. Per l’elenco completo, potete visitare direttamente il Self Service Repair Store; vi ricordiamo, inoltre, che il sito Apple mette a disposizione il manuale di riparazione ufficiale di iPhone 16e.

Giunti alle battute finali, è opportuno ricordare che, sebbene la riparabilità di iPhone 16e sia stata apprezzata anche da iFixit, il programma Riparazioni self-service (Self Service Repair) di Apple si rivolge a quanti abbiano le competenze necessarie per riparare in autonomia i propri dispositivi elettronici, dunque tecnici specializzati e utenti con avanzate competenze tecniche; per l’utenza media, la soluzione migliore rimane quella di rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.