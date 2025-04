Samsung sembra già proiettata verso il futuro del suo anello smart, il Galaxy Ring, nonostante il primo modello sia ufficialmente disponibile sul mercato solo da qualche mese; secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il colosso sudcoreano starebbe valutando l’implementazione di batterie allo stato solido per il Samsung Galaxy Ring 2 (ammesso che questo sia il nome del dispositivo), una soluzione che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per la categoria. Ma cosa comporterebbe questa scelta? Scopriamolo insieme.

Maggiore autonomia per Samsung Galaxy Ring 2 grazie alle batterie allo stato solido

L’adozione di batterie allo stato solido è un’ipotesi che potrebbe cambiare radicalmente il settore dei dispositivi indossabili, a differenza delle classiche batterie agli ioni di litio, questa tecnologia permette di ottenere una maggiore densità energetica in un volume più compatto o simile, migliorando al tempo stesso la sicurezza (riducendo il rischio di surriscaldamenti e incendi) e la durata complessiva della batteria.

Considerando le dimensioni estremamente ridotte di un anello smart, questa scelta potrebbe essere determinante per offrire un’autonomia più estesa senza compromettere il design e il peso del dispositivo.

Samsung è da tempo impegnata nella ricerca e sviluppo delle batterie allo stato solido e un’eventuale implementazione su un dispositivo più piccolo come il Galaxy Ring 2 potrebbe rappresentare il primo passo verso una diffusione su larga scala, consentendo di testare questa innovazione in un prodotto con minori esigenze energetiche rispetto a uno smartphone o un tablet.

Inoltre, un’autonomia superiore potrebbe essere un fattore determinante per distinguersi dalla concorrenza e offrire un’esperienza utente senza compromessi, con meno necessità di ricarica rispetto agli attuali standard; stesso discorso per la maggiore conduttività, che dovrebbe anche portare a tempi di ricarica più rapidi.

Al momento non ci sono tempistiche ufficiali per il lancio del prossimo anello smart dell’azienda, si prevede l’ufficializzazione entro la fine dell’anno ma, considerando l’eventuale volontà di apportare le modifiche di cui sopra, non è da escludere che lo sviluppo del dispositivo possa subire dei ritardi.

Ovviamente, siamo ancora nel campo delle ipotesi e sarà necessario attendere conferme ufficiali da parte di Samsung. Tuttavia, se l’azienda dovesse davvero compiere questo passo, il Galaxy Ring 2 potrebbe rappresentare una svolta importante per il settore degli anelli smart, aprendo la strada a dispositivi sempre più evoluti e performanti.