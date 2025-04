TuttoCittà è stato ampiamente modernizzato grazie a un aggiornamento annunciato dalla proprietaria Italiaonline ieri, martedì 1° aprile. Cambia soprattutto la base di dati cartografici, ora di OpenStreetMap, e ci sono alcune nuove opzioni che rendono più completo e versatile questo storico servizio di mappe italiano.

Le novità della nuova versione di TuttoCittà

TuttoCittà è uno degli antenati dei popolari servizi di mappe che usiamo quotidianamente, come Google Maps e Apple Mappe, un servizio nato col nome TuttoCittà nel 1981 e disponibile come fascicolo cartaceo di mappe distribuito insieme alle Pagine Gialle, poi diventato uno strumento accessibile solo online a partire dalla fine del 2014, all’indirizzo TuttoCittà.it.

Nel comunicato stampa con cui Italiaonline ha presentato la nuova versione di TuttoCittà, si parla di una rivoluzione rispetto al passato, perché il servizio è diventato un ecosistema digitale dinamico rinnovato sia nella parte visuale che nella base di dati cartografici. Merito soprattutto di OpenStreetMap, i cui dati distribuiti con licenza libera, costantemente aggiornati e controllati dall’omonimo progetto (ispirato a Wikipedia e largamente utilizzato da tanti servizi di mappe più e meno conosciuti), fanno da fondamenta dell’intero servizio.

OpenStreetMap a parte, che garantisce elevati livelli di accuratezza e trasparenza, anche riguardo alle strade meno conosciute, sentieri compresi, la nuova versione di TuttoCittà si presenta con una nuova interfaccia più veloce e intuitiva oltre che ricca di contenuti esclusivi, come informazioni su vari luoghi (punti di interesse culturali, stazioni di rifornimento, farmacie, parcheggi, aree verdi, eccetera).

Accedendo al sito di TuttoCittà.it c’è un menu di navigazione verticale con le opzioni per cercare luoghi, calcolare percorsi, trovare i CAP di tutta Italia e controllare il traffico con le indicazioni sulle strade chiuse, sui lavori in corso, sulle code e altri eventi. Da segnalare anche l’opzione posta in basso per cambiare i livelli della mappa tra standard o satellitare, e le varie scorciatoie per cercare determinati servizi in alto, con i relativi link che rimandano alle pagine dedicate del sito di Pagine Gialle.

«Abbiamo scelto di affidarci a OpenStreetMap non solo per la qualità dei dati, ma anche per sposare una filosofia di condivisione e trasparenza che è in linea con i nostri valori. Crediamo che un’alternativa italiana ai grandi servizi di mappe internazionali sia non solo possibile, ma necessaria per valorizzare le peculiarità del nostro territorio e le imprese che lo rendono grande. Nei prossimi mesi introdurremo ulteriori novità, come strumenti avanzati per il calcolo degli itinerari, tariffe dei carburanti, orari dei mezzi pubblici e percorsi ciclabili» ha detto Roberto Pierri, Chief Directories and Local Marketplaces Officer di Italiaonline.