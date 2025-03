Xiaomi, tramite il suo brand dedicato alla domotica e alla smart life – Mijia – ha lanciato sul mercato cinese Mijia Hidden Smart Curtain, un nuovo apritende smart con supporto per HyperOS e dimensioni molto più compatte rispetto ad altri modelli dello stesso marchio. Controllabile in cinque diversi modi, è un dispositivo progettato per essere discreto e facile da celare, potendo così essere utilizzato in una maggiore gamma di scenari.

Un utilizzo super versatile

Come abbiamo anticipato in apertura di questo articolo, una delle principali caratteristiche di Mijia Hidden Smart Curtain è data dalla possibilità di controllare il dispositivo in cinque diversi modi, tra cui l’utente potrà evidentemente scegliere volta per volta quello più comodo:

con comandi vocali

attraverso l’app Mijia

con uno specifico software dedicato

con il telecomando in dotazione

manualmente, tirando delicatamente la tenda.

Grazie a HyperOS è inoltre possibile collegare il motore della tenda ad altri dispositivi smart home compatibili. È anche possibile personalizzare l’utilizzo: gli utenti possono per esempio scegliere tra tre impostazioni di velocità, utilizzando la mano per regolare la rapidità di movimento delle tende. Inoltre, è possibile azionare una tenda alla volta o più tende contemporaneamente, e impostare il rapporto di apertura o chiusura.

Le caratteristiche tecniche

L’apritende smart di Xiaomi è alimentato da un motore da 1,2 Nm di coppia con una velocità di 54 giri al minuto, in grado di spostare le tende fino a 8 cm al secondo. Silenzioso (genera un rumore massimo di soli 30 dB), possiede alcuni solidi ganci che supportano fino a 50 kg di tessuto. Sebbene gli utilizzi siano piuttosto ampi, alcune tende – come quelle con occhielli, non compatibili con i ganci in dotazione – potrebbero richiedere alcune modificate. Inoltre, il prodotto non supporta binari a L o a U, rendendosi sostanzialmente fruibile solo per pareti in linea retta.

A conferma delle dimensioni compatte del dispositivo, Xiaomi comunica che il prodotto misura 54 x 77 x 103 mm.

I prezzi e le disponibilità

La tenda smart Xiaomi Mijia è già disponibile in Cina al prezzo di CNY 599 (circa 75 euro al cambio attuale). Non è chiaro se il dispositivo possa arrivare o meno in altri Paesi.

Se così fosse, entrerebbe probabilmente in diretta concorrenza con prodotti come lo SwitchBot Curtain 3, che su Amazon ha costi simili.