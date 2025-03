Proseguono le sperimentazioni del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert anche nel prossimo mese di aprile, a pochi giorni dal test che dieci giorni fa ha coinvolto uno stabilimento di Strongoli, in provincia di Crotone.

Il Dipartimento della Protezione Civile, nella giornata di oggi, ha annunciato che nelle regioni Emilia-Romagna e Liguria sono previsti due nuovi test di IT-alert per il rischio di incidente industriale rilevante in due stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso, norma europea per la prevenzione e il controllo dei rischi di incidenti con sostanze pericolose.

Cosa sapere sui test di IT-alert di aprile 2025: date e luoghi coinvolti

Il primo test di IT-alert si svolgerà in Emilia-Romagna alle ore 10:00 di martedì 1° aprile e coinvolgerà lo stabilimento Marig Esplosivi Industriali S.R.L (e l’area circostante con raggio di 5 km dall’impianto) di Novafeltria, in provincia di Rimini.

IT-alert verrà sperimentato anche in Liguria mercoledì 9 aprile alle ore 9:30, test che riguarderà lo stabilimento GNL di Panigaglia, in località Portovenere (provincia della Spezia), e l’area circostante con raggio di 2 km dall’impianto.

Questo è il testo della notifica di IT-alert che riceveranno sui propri telefoni le persone che si troveranno nelle zone interessate dalla sperimentazione:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Nonostante sia attivo da più di un anno e sia stato usato per la prima volta lo scorso dicembre in occasione di un’esplosione a Calenzano, vicino a Firenze, IT-alert è ancora in fase di sperimentazione. È per questo importante contribuire allo sviluppo e al suo miglioramento compilando i questionari, che saranno accessibili dalla pagina principale del sito di IT-alert durante i giorni dei test, questionari da compilare anche nel caso in cui non si dovessero ricevere i messaggi di prova del sistema.

Maggiori informazioni sul sistema nazionale di allarme pubblico sono reperibili in questa pagina del sito web di IT-alert, mentre qui ci sono altri dettagli specifici su questa prossima fase di sperimentazione.