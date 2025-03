Dopo alcuni mesi di stop, le sperimentazioni del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert ripartono domani, martedì 18 marzo 2025, con il test per lo scenario di un incidente industriale in Calabria.

Coinvolgerà lo stabilimento AGN Energia S.p.A. di Strongoli, in provincia di Crotone, e la relativa area circostante (raggio di 2 chilometri), area in cui IT-alert è previsto entri in funzione alle ore 10:15 inviando messaggi di avviso ai telefoni di tutte le persone che ci si trovano o vi transitano nell’arco di tempo in cui il sistema di allarme resterà attivo.

Quello che segue è il testo che verrà inviato alla popolazione coinvolta sotto forma di messaggio:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Lo stabilimento AGN Energia S.p.A. di Strongoli è stato tra i primi a essere coinvolto nei test di IT-alert, sistema di allarme attivo da più di un anno ormai e che è stato usato per la prima volta lo scorso dicembre per avvisare dell’esplosione a Calenzano, vicino a Firenze.

IT-alert è tuttavia ancora in fase di sperimentazione e per questo è importante contribuire allo sviluppo e al suo miglioramento compilando i questionari, che saranno accessibili dalla homepage del sito di IT-alert durante i giorni dei test, da compilare anche nel caso in cui non si dovessero ricevere tali messaggi.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo a questa pagina del sito web di IT-alert, mentre qui ci sono altri dettagli su questa nuova fase di sperimentazione.