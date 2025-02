Chi desidera usare la suite di produttività di Microsoft senza pagare un abbonamento Microsoft 365 o acquistare una licenza Office ha una nuova opzione a propria disposizione.

Se fino a questo momento, infatti, era possibile soltanto sfruttare la versione Web della suite di produttività del colosso di Redmond, adesso è disponibile anche un nuovo client di Office che è possibile scaricare gratuitamente sul proprio PC.

Da Microsoft arriva una versione gratuita della suite Office

La disponibilità di una versione gratuita di Office sarà accolta con grande soddisfazione da tanti ma, ovviamente, vi sono alcune limitazioni che bisogna essere disposti ad accettare.

Le tre versioni di Word, Excel e PowerPoint messe a disposizione gratuitamente dal colosso di Redmond prevedono la visualizzione di alcuni annunci pubblicitari, come ad esempio un banner persistente sulla parte destra dello schermo e l’unico modo per rimuoverlo passa dalla sottoscrizione di un abbonamento premium.

Inoltre, di tanto in tanto (ogni poche ore), gli utenti visualizzeranno un breve video pubblicitario (con il volume silenziato) della durata di 15 secondi.

Ebbene, si tratta di piccoli fastidi che probabilmente in tanti sono pronti a sopportare ma ci sono anche altre limitazioni, come l’impossibilità di salvare i documenti sul computer, essendo necessario ricorrere allo spazio cloud su OneDrive. Per avere una copia sul computer, pertanto, sarà necessario accedere a OneDrive e scaricare il file salvato in precedenza.

Infine, questa versione gratuita di Office non include tutte le classiche funzionalità che gli utenti sono soliti trovare sulle sue applicazioni, come ad esempio le caselle di testo in Word e i colori in Excel.

La versione gratuita di Office può essere scaricata dal sito ufficiale in versione statunitense e, una volta eseguita l’installazione, è sufficiente “saltare” la fase dell’accesso.

Sarà interessante scoprire se Microsoft manterrà disponibile questa opzione gratuita per molto tempo o se si tratta soltanto di una sorta di test.