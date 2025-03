Chi tra voi segue con interesse le novità nel settore dell’intelligenza artificiale ricorderà sicuramente come, sul finire dello scorso anno, OpenAI avesse lanciato la modalità vocale avanzata per ChatGPT, poco dopo approdata e resa disponibile per l’utilizzo anche nel Bel Paese.

L’azienda continua a potenziare il proprio chatbot con nuove funzionalità e ottimizzazioni significative e oggi, proprio per quel che concerne la modalità vocale avanzata, ci sono interessanti novità: l’azienda ha annunciato un aggiornamento che migliora la qualità delle conversazioni vocali, rendendole più fluide e naturali grazie a una serie di ottimizzazioni lato software.

Conversazioni più naturali e reattive con ChatGPT grazie ai miglioramenti della modalità vocale avanzata

Uno dei punti chiave dell’aggiornamento riguarda la riduzione del tempo di latenza nelle risposte vocali, finora infatti gli utenti potevano percepire un lieve ritardo tra la domanda e la risposta di ChatGPT, ma con questa revisione OpenAI promette tempi di elaborazione più rapidi; questo significa che le conversazioni saranno più fluide e simili a un dialogo tra esseri umani, senza interruzioni o tempi morti eccessivi.

Un altro miglioramento riguarda la qualità del parlato generato dall’IA, che ora dovrebbe risultare più espressivo e naturale. OpenAI sta lavorando per rendere la voce di ChatGPT meno robotica, con intonazioni e variazioni più realistiche, riducendo eventuali artefatti audio che potevano rendere l’interazione meno credibile.

Oltre alla fluidità, OpenAI sta introducendo nuove opzioni di personalizzazione per la modalità vocale avanzata, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra diverse voci e stili di conversazione, adattando l’esperienza alle proprie preferenze; nello specifico quelle che seguono sono le nuove voci disponibili:

Arbor – Comodo e versatile

Brezza – Animato e sincero

Cove – Composto e diretto

Ember – Sicuro e ottimista

Juniper – Aperto e ottimista

Acero – Allegro e schietto

Sol – Esperto e rilassato

Abete – Calmo e rassicurante

Vale – Brillante e curioso

Per il momento, OpenAI ha annunciato che queste novità saranno implementate progressivamente per gli utenti che utilizzano la modalità vocale avanzata, disponibile sia nella versione a pagamento di ChatGPT, che in quella gratuita, che ovviamente impone alcune limitazioni.

Con questi aggiornamenti, OpenAI punta a consolidare ulteriormente la posizione di ChatGPT nel panorama delle intelligenze artificiali conversazionali, offrendo un’esperienza sempre più intuitiva e naturale; resta da vedere come evolverà questa tecnologia nei prossimi mesi e quali nuove funzionalità verranno introdotte per migliorare ulteriormente l’interazione vocale con gli utenti.