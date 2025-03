Nei giorni scorsi abbiamo portato su queste pagine la recensione di Roborock F25 ACE Combo, il modello di punta della neonata serie F25 di aspirapolvere wet&dry. In totale però sono ben sette i modelli della nuova serie (inclusi i due della serie F25 Combo) e non è sempre facile capire quale sia il modello adatto alle proprie necessità, al di là della semplice informazione legata al prezzo.

Ecco dunque che con questo articolo vogliamo aiutarvi a fare chiarezza, riepilogando le caratteristiche comuni e le peculiarità di ogni modello, così da permettervi di scoprire quale versione risponde meglio alle vostre esigenze. Ricordate che fino al 2 aprile buona parte dei nuovi modelli Roborock è in promozione, quindi avete ancora tempo per risparmiare qualche soldino.

I modelli della serie Roborock F25

Come dicevamo, sono ben 7, tra serie F25 e F25 Combo, i nuovi aspirapolvere/lavapavimenti in commercio da qualche giorno. La serie Combo, come lascia sottintendere il nome, include due dispositivi, un aspirapolvere cordless e una lavapavimenti, che condividono il gruppo batteria/motore. Oltre a Roborock F25 Combo troviamo quindi la versione Roborock F25 ACE Combo.

Per quanto riguarda la serie F25, che include la sola lavapavimenti, si parte dal modello base, Roborock F25 RT per passare a Roborock F25 LT, Roborock F25, Roborock F25 ALT e Roborock F25 ACE. Oltre a un prezzo che cresce via via che si sale verso l’alto, ci sono alcune differenze tra i vari modelli che ovviamente giustificano le variazioni.

Le caratteristiche più importanti

Un aspirapolvere//lavapavimenti è ormai un aiuto a cui fatichiamo a rinunciare, ma una batteria che si scarica dopo pochi minuti lo renderebbe completamente inutile. La serie F25 di Roborock è invece caratterizzata da un’autonomia molto buona, che va dai 35 minuti del modello più economico ai 60 minuti degli altri modelli, 65 minuti per i due modelli Combo. Un buon risultato che vi permette di pulire parecchie stanze prima di dover ricaricare la batteria.

Altro fattore da non sotto valutare è la capacità dei due contenitori, quello per l’acqua pulita usata per lavare il pavimento e quello in cui vengono raccolti l’acqua sporca e tutto lo sporco/polvere raccolto dal pavimento. Ricordiamo infatti che questo tipo di dispositivi è in grado di lavare e aspirare in una sola passata, senza dover usare prima un aspirapolvere.

Per quanto riguarda l’acqua sporca la capacità varia dai 720 agli 870 millilitri, molto buona quindi, mentre per l’acqua pulita la serie F25 arriva a 720 ml e la serie F25 combo varia dai 740 ml del modello ACE agli 870 del modello Combo. Alcuni modelli, ma lo vedremo tra poco nel dettaglio, dispongono anche di un piccolo contenitore da 100 ml in cui inserire la soluzione detergente che verrà aggiunta automaticamente dal dispositivo durante il lavaggio. Per tutto gli altri è necessario inserire manualmente il detergente nel contenitore dell’acqua pulita.

Il rullo della spazzola principale raggiunge i bordi dei mobili e delle pareti per garantire la miglior pulizia possibile e al termine della pulizia è sufficiente posizionare il dispositivo sulla base di ricarica e premere un tasto per avviare la procedura di autopulizia e asciugatura, che avviene per tutti i modelli con temperatura di 90 ºC, sia per quanto riguarda il lavaggio che l’asciugatura ad aria.

Per tutti i modelli la potenza di aspirazione è particolarmente elevata, ben 20.000 Pa, il che significa poter raccogliere senza alcun problema ogni tipo di sporco secco e umido, liquidi e detriti più o meno grandi. Tutti i modelli di Roborock F25, dal più economico al più costoso, hanno il design FlatReach 2.0, che permette di avere la massima aspirazione anche con il dispositivo completamente piatto sul pavimento, per infilarsi sotto a mobili alti almeno 12,5 centimetri da terra. Lo sporco inoltre viene rimosso dalla spazzola grazie alla tecnologia Jawscrapers, con un pettine che rimuove lo sporco.

Con la sola eccezione di F25 RT, tutti i modelli dispongono di avvisi vocali, per ricevere indicazioni sulle varie situazioni, sulla necessità di ricaricare la batteria o riempire il serbatoio dell’acqua, o altro ancora. I tempi di ricarica della batteria si aggirano sulle 4 ore e sopra al motore, tranne che per il modello RT, è presente uno schermo LED con numerose indicazioni.

Le peculiarità di ciascun modello

Detto delle caratteristiche comuni, vediamo di capire quali sono le peculiarità, a volte piccole, che caratterizzano ciascuno dei sette modelli che vanno a comporre la serie Roborock F25. Per ciascuno trovate anche un’immagine, anche se molti modelli sono sostanzialmente identici a un primo sguardo veloce.

Roborock F25 RT

Partiamo con il modello base della serie, privo di schermo LED, e dotato dell’autonomia minore, 35 minuti, più che sufficienti comunque per un appartamento di medie dimensioni. Non ha il rilevamento automatico dello sporco sul pavimento, non dispone di un controllo della trazione sulle ruote e non si collega allo smartphone, ma con una elevata potenza di aspirazione, il design Flat Reach e il lavaggio/asciugatura a caldo, offre tutto quello che serve con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il modello ideale per iniziare o per chi ha un budget contenuto.

Roborock F25 LT

Gran parte delle caratteristiche di Roborock F25 LT sono riprese dal modello base, ma in questo caso abbiamo anche l’asciugatura rapida dei rulli in 5 minuti, lo schermo a LED e una autonomia decisamente superiore, che raggiunge i 60 minuti con una singola carica (richiede circa 4 ore per essere completata).

Offre una funzione automatica per il lavaggio del pavimento, motivo per cui l’autonomia è decisamente superiore, e una modalità Spugna per lavare al meglio i pavimenti, qualsiasi sia la superficie. Adatto a chi necessita di una pulizia più approfondita rispetto al modello base, pur senza spendere cifre troppo elevate.

Roborock F25

Il modello “medio” aggiunge ulteriore carne al fuoco, mantenendo schermo a LED, autonomia e 4 modalità di pulizia. In questo caso infatti troviamo anche il sistema DirTect che rileva automaticamente lo sporco sul pavimento, regolando di conseguenza la potenza di aspirazione, il livello di umidità e la velocità di rotazione così da rimuovere più facilmente anche le macchie più ostinate.

Questo modello può contare anche sull’autolavaggio proattivo, sfruttando proprio il sensore DirTect per rilevare il livello di pulizia dell’acqua e sapere quali parametri impostare per l’autopulizia, ancora prima di appoggiare il dispositivo sulla base di ricarica.

Roborock F25 ALT

Salendo ancora di livello troviamo Roborock F25 ALT, che rinuncia al sensore di rilevamento della sporcizia ma che può contare su un serbatoio da 100 ml per la soluzione detergente, che viene aggiunta in maniera automatica all’acqua pulita, così da avere sempre il corretto dosaggio per evitare di lasciare fastidiosi aloni sul pavimento.

Per il resto troviamo tutte le caratteristiche del modello F25 LT, inclusa la trazione delle ruote SlideTech 2.0, lo schermo LED, l’autonomia e i tempi di ricarica.

Roborock F25 ACE

Siamo arrivati al modello di punta della serie F25, anche se non è il modello più evoluto in termini assoluti. Roborock F25 ACE offre asciugatura rapida, rilevamento automatico dello sporco, erogatore automatico di soluzione detergente, con apposito serbatoio da 100 ml e controllo tramite lo smartphone, così da regolare numerosi parametri e conoscere in tempo reale lo stato di usura dei consumabili.

E per un controllo ancora più semplice dell’aspirapolvere è presente la funzione SlideTech 2.0, che controlla attraverso l’intelligenza artificiale la trazione delle ruote, con tempi di risposta di pochi millisecondi. In questo modo anche le curve più strette vengono effettuate senza sforzo, con le ruote che girano a velocità diverse per evitare di lasciare segni sul pavimento appena pulito. È presente anche la funzione di autolavaggio proattivo vista su Roborock F25.

Roborock F25 Combo

È il modello base della serie Combo, che integra una lavapavimenti e un aspirapolvere cordless, che condividono lo stesso gruppo motore/batteria. Basta premere un pulsante per rimuovere il motore da uno dei due dispositivi, anche se la ricarica della batteria avviene solo quando è installato sulla lavapavimenti (che va posizionata sulla base per la ricarica).

Il sistema ciclonico a 9 coni raccoglie fino al 99,99% della polvere grande fino a 0,3 micron e il sistema di riduzione del rumore a 5 livelli permette di mantenere la rumorosità al di sotto dei 73 decibel.

Roborock F25 ACE Combo

Chiudiamo con il fiore all’occhiello dell’intera linea Roborock F25, la versione ACE Combo che include il meglio della tecnologia. L’aspirapolvere è dotato di rullo con una striscia in gomma che riduce al minimo il rischio che si formino grovigli di peli e capelli durante la raccolta. La luce frontale verde consente di vedere anche lo sporco invisibile con la tradizionale luce bianca, e consente di ottenere un’ottima pulizia.

La lavapavimenti non è da meno, con la servoasisstenza sulle ruote, che possono girare a velocità diverse, per non lasciare alcuna traccia sui pavimenti bagnati. Il serbatoio per il detergente, che viene erogato in maniera automatica, permette di lavare i pavimenti con la giusta quantità di detersivo, senza lasciare aloni o segni. E tramite l’applicazione è possibile conoscere lo stato di usura dei vari componenti e regolare in maniera precisa la potenza di aspirazione. È il modello da acquistare se rientra nel vostro budget, e anche se dovete aggiungere 100-150 euro rispetto a quanto preventivato, prendetelo in considerazione perché unisce il meglio di due mondi.

Prezzi e disponibilità

A seguire trovate i link validi per l’acquisto dei nuovo aspirapolvere Roborock, con le promozioni valide solo fino al 2 aprile su Amazon e sull’e-store Roborock.

