Il 2025 di Roborock è iniziato con un sacco di novità relative agli aspirapolvere robot. Vi abbiamo recentemente portato le recensioni di Roborock Qrevo Curv S5X e il confronto tra Roborock Saros 10 e Saros 10R. Oggi tocca al modello di punta della nuova serie F25, la linea di lavapavimenti che va idealmente a completare l’offerta per la pulizia della casa.

In queste settimane abbiamo provato Roborock F25 ACE Combo, una soluzione 5-in-1 per la pulizia della casa. Nella confezione di vendita sono presenti due dispositivi, una lavapavimenti e un aspirapolvere cordless, che condividono l’unità di alimentazione. L’aspirapolvere può contare su una spazzola motorizzata per aspirare i pavimenti, una mini spazzola motorizzata per pulire materassi e divani, un beccuccio per le fessure che può essere montato sulla prolunga per togliere le ragnatele dai soffitti o per raggiungere i punti più stretti della casa.

Scopriamo insieme come si è comportato il nuovo dispositivo nella nostra recensione completa.

Una confezione completa

Nonostante una confezione di vendita non troppo voluminosa, a questa Roborock F25 ACE Combo non manca davvero nulla. Troviamo il corpo principale della lavapavimenti, con la spazzola (rullo da inserire da parte dell’utente) e il motore/batteria già montati, l’impugnatura da montare prima dell’uso, la base per la ricarica e l’autopulizia della lavapavimenti, il corpo principale dell’aspirapolvere privo di motore e batteria, e tutti gli accessori che includono una spazzola grande motorizzata, una spazzola più piccola, un tubo di prolunga e un beccuccio per le fessure. Questi accessori trovano posto su un apposito supporto da fissare a fianco della base, con una clip per tenere in posizione verticale l’aspirapolvere e avere tutto in ordine.

Troviamo anche un flacone di detergente che va messo nell’apposito scomparto, ma di questo vi parleremo tra poco, uno scovolino per pulire i vari accessori e il cavo di alimentazione per la base.

Lavapavimenti leggera e innovativa

Gli aspirapolvere per secco e umido, questa sarebbe la denominazione corretta per quei dispositivi che ormai comunemente sono note come lavapavimenti, sono uno dei prodotti che più si sono evoluti negli anni, eppure Roborock ha trovato il modo di migliorare ancora, a tutto vantaggio della maneggevolezza.

La tecnologia SlideTech 20, esclusiva di questo modello, offre una servoassistenza su ciascuna delle ruote della spazzola principale rilevando la forza in spinta e in trazione per alleggerire il compito dell’utente e far muovere di fatto il dispositivo senza sforzo alcuno. Le ruote sono poi dotate di un sensore che permette di regolare la velocità in modo differenziale, semplificando le curve e i cambi di direzione senza slittamenti che finirebbero per lasciare segni sul pavimento bagnato.

È comunque possibile regolare la funzione di trazione tramite la companion app Roborock, che permette di gestire numerosi parametri. È perfino possibile far passare l’aspirapolvere sotto ai mobili senza doversi chinare, basta appoggiare l’aspirapolvere a terra (visto che è reclinabile a 180 gradi) e usare lo smartphone per controllarne i movimenti, quasi come un’automobilina radiocomandata. Tutto questo a patto che i mobili siano alti almeno 12,5 centimetri da terra.

La novità più interessante in fatto di maneggevolezza è però dato dal posizionamento del serbatoio dell’acqua pulita, che si trova nella spazzola principale anziché sul corpo principale. Questa decisione consente di avere un baricentro più basso, a tutto vantaggio della semplicità di utilizzo, e contribuisce a esercitare una maggiore pressione sul pavimento (al massimo arriva a 20 N), semplificando la rimozione delle macchie. Nei nostri test non c’è stata macchia, nemmeno la più ostinata, che abbia richiesto più di qualche secondo per essere rimossa completamente, senza lasciare traccia alcuna sul pavimento.

Merito anche del detergente, da mettere nella vaschetta posta nello stesso contenitore dell’acqua pulita (separato), altra esclusiva del modello Combo, che viene erogato automaticamente. tramite l’app è possibile regolare la quantità di detergente, perfino disattivarne l’erogazione se state pulendo superfici particolarmente delicate. Anche il livello di acqua utilizzato, la velocità dei rulli e la forza di aspirazione possono essere controllati dall’applicazione, in maniera semplice e intuitiva. A questo proposito segnaliamo la bontà delle traduzioni, non così scontata in molte situazioni.

L’esperienza di pulizia è decisamente piacevole, l’impugnatura è molto comoda, e la maneggevolezza è davvero elevata, abbiamo provato in passato numerose soluzioni di questo tipo ma Roborock sembra essere un passo avanti, sia per quanto riguarda la trazione, intelligente al punto giusto e mai esagerata, sia per la sensazione di leggerezza nei cambi di direzione.

Il detergente viene rilasciato in maniera ottimale e sul pavimento non abbiamo mai trovato residui né tracce delle ruote, e le macchie sono sempre stare rimosse, anche quelle più vicine a mobili e battiscopa. Questo perché il rullo da bordo a bordo non lascia praticamente alcuna zona non lavata e viene mantenuto costantemente pulito dalla tecnologia JawScrapers.

Si tratta di un pettine con 141 denti, della lunghezza di 3 millimetri e fissati con una angolazione di 30º, che rimuovono eventuali peli e capelli raccolti durante il lavaggio (non è necessario passare prima l’aspirapolvere) e riducono drasticamente la possibilità che si formino grovigli di peli e capelli. Oltre al pettine è presente anche un raschietto che elimina l’acqua residua e lo sporco raccolto, così da assicurare un pavimento perfettamente pulito.

Al termine della pulizia basta appoggiare l’aspirapolvere sulla base di ricarica per procedere alla pulizia. Dovete semplicemente accertarvi che ci sia una buona quantità di acqua pulita e che il contenitore per quella sporca non sia troppo pieno. Poi è sufficiente premere un tasto sull’impugnatura per avviare la procedura automatica. L’impiego di acqua calda a 90 gradi consente di rimuovere anche lo sporco più ostinato, e il rullo viene fatto ruotare in entrambi i sensi per agire in profondità. L’elemento riscaldante è all’interno della base in posizione non raggiungibile dall’utente, per evitare qualsiasi problema di sicurezza.

L’utente può scegliere inoltre tra due modalità di temperatura, una rapida che richiede appena 5 minuti per rimuovere l’umidità ma è più rumorosa ed è sconsigliata per le ore serali/notturne, e una normale che richiede più tempo (circa un’ora nei nostri test) ma è decisamente silenziosa, tanto che il rumore e percepibile solo passando davanti alla base. Anche la temperatura di asciugatura può essere regolata, anche se Roborock consiglia sempre di usare aria molto calda per evitare la proliferazione di batteri.

Nella parte superiore del corpo motore/batteria è presente anche un ampio display che permette di monitorare le prestazioni e le principali impostazioni (come la potenza di aspirazione) mentre gli avvisi vocali vi informeranno quando è ora di vuotare il contenitore dell’acqua sporca o avviare una pulizia del rullo.

Aspirapolvere cordless al top

Se l’aspirapolvere per secco è umido è tra i migliori che abbiamo provato, l’aspirapolvere per secco non è certo da meno. Una volta montato il blocco motore/batteria sul corpo principale, basta collegare uno dei tanti accessori per iniziare a pulire in casa. Quello che ci ha colpito maggiormente è la spazzola motorizzata, dotata di luce frontale verde per scovare anche il più piccolo granello di sporco.

Altre soluzioni simili provate in passato erano prive di una simile tecnologia e si limitavano a una più economica luce bianca. Roborock F25 AE Combo si dimostra ancora una volta un prodotto di fascia premium, con soluzioni assolutamente al vertice della categoria. L’aspirapolvere è sorprendentemente leggero, merito anche di un motore compatto e di una struttura resistente ma minimalista, e se dovete pulire un’intera abitazione, questo è un grande vantaggio. Nei nostri test abbiamo pulito circa 80 metri quadri e al termine ci è sembrato di non aver fatto minimamente fatica, grazie anche a una maneggevolezza davvero ineccepibile.

La spazzola con beccuccio 2 in 1 risulta perfetta per le fessure ma anche per rimuovere la polvere dai mobili senza graffiarli, così come per togliere le ragnatele che solitamente si annidano nei punti più alti delle stanze. La mini spazzola invece permette di pulire quotidianamente letti e divani, rimuovendo polveri e acari e migliorando decisamente la qualità di vita. Il tutto filtrando anche l’aria, vista la presenza di un sistema ciclonico a 9 coni che separa sporco e polvere , anche le particelle 8 volte più piccole dei PM 2,5 e a un sistema di filtraggio a 5 strati che riesce a fermare il 99,99% delle polveri fino a 0,3 micron. Tutto questo senza essere particolarmente rumoroso, in modalità ECO il sistema di riduzione dei rumori a 5 livelli mantiene le missioni sonore al di sotto dei 73 decibel.

Torniamo a parlare della spazzola principale e della soluzione per evitare che si formino grovigli di peli e capelli (evenienza non così remota quando in casa ci sono due persone con i capelli medio/lunghi). Le strisce di gomma posizionate sul rullo morbido evitano che i capelli si aggroviglino e un raschietto li estrae convogliandoli verso il condotto di aspirazione.

Il sistema a lice verde, una delle tante esclusive di Roborock F25 ACE Combo, ci ha permesso di scovare piccole particelle di sporco che con un prodotto della concorrenza, altrettanto costoso, non siamo stati in grado di individuare. Al termine della pulizia è praticamente impossibile trovare qualche traccia di polvere o detriti sul pavimento, visto che la potenza di aspirazione raggiunge i 25.000 Pa con un motore che ruota a 120.000 giri al minuto. Il contenitore per la polvere (peccato solo che manchi una base per la raccolta automatica ma avrebbe comportato costi e ingombri decisamente superiori) è sufficientemente capiente da contener lo sporco di almeno una settimana, considerando una pulizia completa al giorno. Decisamente un ottimo risultato, e anche lo svuotamento è semplicissimo: basta premere il pulsante nella parte bassa del contenitore, posizionandosi sopra alla pattumiera, per far uscire in un attimo lo sporco.

Considerazioni finali

Roborock ha fatto decisamente centro, la lavapavimenti è tra le più maneggevoli che abbiamo provato finora, merito anche del serbatoio dell’acqua pulita posizionato in basso. E l’aspirapolvere non ha nulla da invidiare a modelli dedicati, gli manca solo una base di svuotamento che sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

Ci resta solo qualche perplessità sul gruppo motore/batteria condiviso, in particolare sulla tenuta dei meccanismi che bloccano il gruppo ad aspirapolvere e lavapavimenti. Sono di ottima qualità ma con il tempo, e con ripetute rimozioni/installazioni, potrebbe crearsi qualche gioco. E nel caso di guasto del motore, vi ritrovereste senza entrambi i dispositivi. Sarà interessante capire se Roborock metterà a disposizione, come parte di ricambio, l’elemento condiviso, sarebbe una buona sicurezza per aumentare la longevità di un prodotto che ci ha convinto parecchio.

Pro: lavapavimenti molto manovrabile



luce verde dell'aspirapolvere



base unica Contro: batteria e motore unificati