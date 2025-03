REDMI, controllata di Xiaomi, ha deciso di entrare in un segmento di mercato che finora non aveva ancora esplorato, quello dei wearable destinati agli utenti più piccoli: in questi minuti sta debuttando in Cina il nuovo REDMI Children Watch, che mette insieme funzioni e caratteristiche interessanti ad un prezzo contenuto.

Caratteristiche e funzioni di REDMI Children Watch

Nel momento in cui scriviamo, REDMI Children Watch non è ancora acquistabile neppure in Cina, tuttavia è già ufficiale, pertanto possiamo dettagliarne la dotazione tecnica e le peculiarità. Il primo wearable per bambini firmato REDMI dispone di un display da 1,68 pollici con risoluzione di 360 x 360 pixel e 315 ppi; insomma, non dovrebbero esserci problemi per la lettura di testi, notifiche e contenuti educativi pensati apposta per i più piccoli.

Si diceva delle peculiarità, ebbene REDMI Children Watch è dotato anche di una fotocamera anteriore da 5 MP, che può essere sfruttata sia per la cattura di foto che — soprattutto — per videochiamate di buona qualità, così da consentire ai genitori di mettersi in contatto coi figli e magari rendersi conto in tempo reale di dove si trovino.

Tutte queste funzionalità non sarebbero utilizzabili senza un comparto connettività completo: il Children Watch di REDMI è sfruttabile in 4G con tutti i principali operatori telefonici cinesi (China Mobile, China Unicom, China Telecom e China Radio and Television); non manca un avanzato sistema di tracciamento della posizione a nove livelli, che combina — tra le altre cose — GPS, Beidou, Wi-Fi, A-GPS e posizionamento AI per garantire la sicurezza dei bambini e la tranquillità dei genitori. Il dispositivo può salvare fino a 90 giorni di cronologia della posizione e supporta l’impostazione di zone sicure con notifiche in tempo reale.

Quanto alle altre funzioni, non manca la possibilità di interagire cogli amici tramite WeChat e di eseguire pagamenti tramite Alipay e WeChat Pay (con possibilità per i genitori di impostare limitazioni ed eventualmente disattivare la funzione). Lo smartwatch ha una memoria interna di 4 GB, sfruttabili per installare app educative dedicate all’apprendimento della lingua inglese, della matematica e tanto altro. Non manca la possibilità di personalizzare i quadranti e di monitorare l’attività sportiva, mentre la sicurezza dei dati è garantita dal sistema crittografico AES 256.

Lo smartwatch di REDMI è equipaggiato con una batteria da 950 mAh e promette fino a tre giorni di autonomia con una singola carica. Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 20 metri, anche se il produttore ne sconsiglia l’utilizzo sotto la doccia o per nuotare (nessun problema per lavarsi le mani o in caso di pioggia).

Prezzo e disponibilità

Come si accennava in apertura, REDMI Children Watch non è ancora acquistabile e non sappiamo neppure se arriverà mai a varcare i confini cinesi per approdare in altri mercati. Nel Paese del dragone, però, sono già aperti i preordini sullo store online JD.com al prezzo di listino di 499 CNY (circa 63 euro al cambio attuale) con disponibilità a partire dal 24 marzo prossimo.