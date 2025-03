Nuova interessante collaborazione per LEGO che, dopo aver annunciato quella con Formula 1, presenta una nuova partnership per la quale però sarà necessario attendere ancora qualche mese (più di uno). Il colosso danese ha infatti stretto un nuovo accordo con uno dei franchise più popolari nel mondo dei giochi, ma per vedere primi frutti, salvo qualche ulteriore anticipazione, dovremo attendere un mese non meglio precisato del prossimo anno.

Stiamo parlando di Pokémon, uno dei brand più amati e odiati da grandi e piccini, protagonista di uno dei giochi di carte collezionabili (GCC) più famoso di tutti i tempi, e protagonista di un clamoroso passaggio di consegne per quanto riguarda il mondo dei videogiochi.

Non è una novità assoluta

A dire il vero non sarà un esordio assoluto per Pikachu e compagni sotto forma di mattoncini, visto che in passato i Pokémon sono stati venduti attraverso la linea Mega di Mattel. Al momento non è chiaro se LEGO si sia assicurata i diritti esclusivi o se continueremo a vedere i piccoli mostriciattoli anche nella linea Mattel, per avere maggiori dettagli in merito dovremo attendere i prossimi mesi.

L’annuncio di oggi arriva a pochi mesi dall’annuncio di un’altra collaborazione con Nintendo, che nel prossimo mese di ottobre porterà al lancio di un nuovo set dedicato al Gameboy, l’iconica console su cui i Pokémon hanno debuttato nel lontano 1996. Al momento non ci sono maggiori informazioni, LEGO si è limitata a mostrare un teaser nel quale vediamo la coda di Pikachu ricreata con i mattoncini, in mezzo a una tempesta di fulmini, l’attacco preferito del Pokémon giallo.

Non ci resta che attendere pazientemente il 2026, o magari un nuovo teaser da parte di LEGO Group, per allietare l’attesa. Qui sotto intanto trovate il teaser, aggiungete la pagina ufficiale LEGO Pokémon tra i preferiti per controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.