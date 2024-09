Dopo aver attraversato un periodo piuttosto buio, con un calo di interesse da parte del grande pubblico, la Formula 1 è tornata in auge, grazie anche all’espansione nuovi Paesi in forte crescita economica. Le strategie di marketing e le soluzioni tecniche hanno avuto un forte impatto soprattutto tra i più giovani, basti pensare che su Instagram il 40% dei follower della Formula 1 ha meno di 25 anni.

Il Gruppo LEGO, sempre pronto a seguire i trend, ha annunciato oggi una nuova collaborazione pluriennale, che a partire dalla stagione 2025 porterà a un sacco di novità, sia sulle piste di Formula 1 sia sugli scaffali, reali e virtuali, dei negozi di giocattoli.

LEGO Formula 1 Collection

Non sono ancora stati forniti dettagli né tantomeno immagine, per quello ci sarà tempo, ma sono già state annunciate alcune iniziative in programma a partire proprio dalla prossima stagione di Formula 1. Lo scopo è quelli di avvicinare gli appassionati della velocità al mondo LEGO, fatto di innovazione, tecnologia e divertimento, tutti elementi che ritroviamo anche nella massima formula automobilistica. Tutto grazie alle fan zone, che saranno presenti nei principali appuntamenti del mondiale, permettendo a grandi e piccini di liberare la propria fantasia e passione.

Sarà infatti lanciato un nuovo portafoglio diversificato di prodotti, da quelli della linea DUPLO dedicati ai più piccoli, passando per set dedicati ad adolescenti e adulti, uno dei target più importanti per la compagnia danese. I nuovi set permetteranno di ricreare in mattoncini tutte e 10 le squadre che attualmente partecipano al Campionato mondiale di Formula 1, sia per quanto riguarda i protagonisti in pista sia per quanto riguarda gli elementi di contorno, come la pit lane e i box delle varie scuderie.

In merito alla nuova partnership Julia Goldin, Chief Product e Marketing Office del Gruppo LEGO, ha affermato:

“Siamo orgogliosi di aver ricreato in passato molte vetture di F1 e crediamo che la nuova partnership, attraverso il gioco e la costruzione LEGO, contribuirà a portare lo spettacolo di questo sport ancora più vicino a tutti i fan. Permetterà loro di celebrare la passione per le auto in modi più coinvolgenti perché il potere della creatività e dell’immaginazione LEGO farà crescere ancora di più l’emozione della F1. Non vediamo l’ora di svelare tutto ciò che questa entusiasmante partnership ha da offrire ai fan di Formula 1 e del marchio LEGO, sia di vecchia data che nuovi, a casa e in pista.”

Dal canto suo, Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1, ha aggiunto:

“Il mattoncino LEGO ha acceso una scintilla di creatività e passione per le costruzioni in milioni di bambini e adulti. Grazie a questa partnership, gli appassionati potranno ricreare e reimmaginare il mondo della Formula 1, approfondendo attraverso il gioco le complessità della meccanica e della tecnologia alla base di questo sport. Non vediamo l’ora di portare l’emozione di F1 ai costruttori del Gruppo LEGO e di dare ai nostri fan un altro mezzo per condividere questo sport con i loro amici e familiari.”

In attesa di maggiori dettagli sulle novità in arrivo, vi invitiamo a visitare questa pagina, secondo cui ne sapremo di più tra 63 giorni, quindi il 20 novembre.