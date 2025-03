Dopo essere stata una delle e-bike più vendute nei suoi cinque anni di esistenza, Fiido M1 Pro torna sul mercato con una versione completamente rivisitata, un nuovo look e prestazioni migliorate. Si tratta di una soluzione ideale sia per il traffico urbano che per il fuoristrada più leggero, grazie alla giusta combinazione di look, praticità e tecnologia.

Scopriamo insieme Fiido M1 Pro 2025, prima di scoprirne il prezzo e la speciale promo di lancio.

Stile e prestazioni

Il design di Fiido M1 Pro 2025 prende chiaramente ispirazione dalle moto degli anni 60/80 del secolo scorso, con delle linee molto particolari e una colorazione altrettanto unica. La base verde con accenti oro, rosso e blu, rende omaggio ai grandi classici del motociclismo off-road, e le ruote con i lato color terra mescolano un effetto vintage con un tocco di modernità. Un modo molto curato per spiccare in un mare di soluzioni tutte molto simili tra di loro.

La nuova e-bike propone, come per i modelli Titan 2025 e T2 2025, il sensore di coppia Mivice S200, che riconosce le variazioni di pressione sui pedali in appena 0,01 secondi, ottimizzando l’erogazione della potenza rendendola più responsiva e meno scattosa rispetto ai sensori utilizzati in precedenza. Il motore da 250 watt, perfettamente in linea con le vigenti normative, offre una coppia di 55 Nm, sufficiente anche per superare senza particolari problemi brevi salite di media intensità, sulle strade urbane così come su quelle bianche.

Il comfort di marcia è assicurato da una forcella anteriore a doppia piastra con una corsa di 80 millimetri e da un ammortizzatore posteriore che permettono di trasformare anche le asperità più marcate in semplici ondulazioni. Affrontare il pavé cittadino, i selciati o le strade bianche più sconnesse non sarà più un problema, grazie anche agli pneumatici da 4 pollici che migliorano la stabilità, assorbono ulteriormente le vibrazioni e rendono molto più confortevole qualsiasi pedalata.

Fiido M1 Pro 2025 non ha tralasciato l’aspetto sicurezza, con un sistema di freni a disco idraulici che permettono di avere una frenata rapida, efficace e sicura, La presenza di luci anteriore e posteriore rendono più sicuri gli spostamenti notturni e più in generale con scarse condizioni di visibilità, con la luce posteriore che si accende automaticamente durante le frenate. Gli pneumatici anti-foratura riducono al minimo il rischio di forature nelle situazioni più pericolose o di cali di pressione dovuti a qualche perdita.

Per il cambio Fiido ha scelto un monocorona all’anteriore e un pacco pignoni da 11 a 32 denti, per affrontare senza particolare fatica le salite e lunghi trasferimenti in falsopiano. La batteria può essere rimossa per ricaricarla comodamente in casa o in ufficio, mentre la certificazione IP54 per l’intera bici (IP67 per il sensore di coppia) vi permettono di utilizzarla senza alcun problema anche sotto una pioggia torrenziale. L’autonomia sfiora i 90 chilometri, dato che ovviamente può variare in funzione del percorso e del peso dell’utente.

Completa la dotazione uno schermo IPS LCD da 2,4 pollici, sempre ben visibile anche sotto la luce diretta del sole, che permette di visualizzare velocità, distanza, livello di assistenza e molto altro.

Prezzo e disponibilità

Fiido M1 Pro 2025 è disponibile sullo store ufficiale italiano del produttore a un prezzo di listino di 1.4999 euro, ma attualmente è in promozione con uno sconto di ben 400 euro.

Informazione Pubblicitaria