Quando è stata lanciata lo scorso anno, Fiido T2 è stata descritta come “una e-bike da cargo a coda lunga di stile industriale, pensata per essere un affidabile mulo da soma, che dobbiate portare a scuola i bambini o fare la spesa, trasportare attrezzature da lavoro o effettuare consegne“. Con queste ottime basi da cui partire, era inevitabile vedere un nuovo modello quest’anno, forte di nuove funzioni e con tante novità per migliorare un prodotto già ottimo.

Si chiama Fiido T2 2025, è già in vendita sullo store ufficiale italiano, ed è pronta a lasciare il segno in un mercato di nicchia ma in costante espansione.

Caratteristiche di Fiido T2 2025

Sono due gli aggiornamenti chiave di Fiido T2 2025, pensati per migliorare l’efficienza e l’autonomia. La prima grande novità, vista anche su Fiido Titan 2025, è il sensore di coppia Mivice S200, un sistema che in appena 10 millisecondi analizza la pressione sui pedali fornendo una assistenza alla pedalata morbida e precisa, per garantire un’esperienza d’uso decisamente appagante. In questo modo si eviteranno brusche accelerazioni che potrebbero creare problemi, soprattutto sui fondi più scivolosi.

Il sensore è abbinato a un motore da 250 watt, nel pieno rispetto quindi delle normative vigenti, migliorandone l’efficienza, con una autonomia che cresce di conseguenza. Ora con una singola carica della batteria da 998,4 Wh potete superare i 135 chilometri, un deciso passo avanti rispetto ai 11 chilometri di autonomia del modello del 2024. E con la nuova modalità push-assist potrete farvi aiutare anche mentre spingete la bici, ad esempio sulle salite più ripide o nelle aree pedonali, con una velocità massima di 6 Km/h come previsto dalle leggi europee.

Nell’uso di tutti i giorni, il nuovo sensore di coppia eroga la giusta potenza quando necessario, come sulle salite più ripide, adottando una curva più dolce quando state portando un bambino a passeggio, evitando accelerazioni e decelerazioni brusche. Fiido T2 2025 nasce come bici da carico e con una capacità complessiva di 200 Kg risulta ottima per qualsiasi tipo di impiego. Il telaio è realizzato in lega di alluminio per contenere i pesi ma è in grado di portare persone pesanti fino a 120 Kg. I due portapacchi, anteriore e posteriore, offrono diverse possibilità di carico non solo per divertimento ma anche per lavoro.

Il design di tipo step-trough del telaio facilità la salita e la discesa anche con carichi pesanti, o quando avete il seggiolino del bambino. E volendo potete collegare un carrellino alla bici per portare a spasso vostro figlio in maniera comoda. Il cambio Shimano a 7 rapporti permette di superare senza particolari difficoltà pendenze impegnative, consentendovi di trovare sempre la corretta cadenza.

La sicurezza è uno dei punti di forza di questa bici, che può contare su freni idraulici a quattro pistoncini con dischi da 230 millimetri, per ridurre drasticamente gli spazi di frenata. La forcella idraulica anteriore in alluminio, con 60 millimetri di corsa, assicura un buon comfort in ogni condizione di marcia e su ogni superficie. E con lo specchietto retrovisore potrete sempre tenere sotto controllo il traffico o il bambino nel seggiolino posteriore.

Fiido offre inoltre numerosi accessori per il trasporto di cose e persone, ma anche accessori comodi come una borsa con cerniera per i lunghi viaggi in bici, un portacellulare e un caschetto. Gli pneumatici da 20 x 4 pollici offrono un grip eccellente su ogni fondo e garantiscono il giusto comfort anche sulle strade più dissestate. Se volete aumentare l’autonomia potete aggiungere una batteria di scorta, da sostituire al volo quando quella principale si scarica, così da compiere viaggi più lunghi e con un minor numero di ricariche.

Sul display dotato di certificazione IP68 potete visualizzare i dati della e-bike, dal livello di assistenza alla velocità, dall’autonomia residua alla distanza percorsa. Con la companion app, da installare sul vostro smartphone, potete controllare consumi, potenza, luci e molto altro, oltre a poter aggiornare il firmware della e-bike per aggiungere nuove funzionalità.

Prezzo e disponibilità

Fiido T2 2025 è già disponibile sullo store ufficiale italiano, con spedizione in due giorni dai magazzini europei, al prezzo di 1.599 euro nelle colorazioni verde o grigia.

