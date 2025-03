Forte del successo ottenuto lo scorso anno, Fiido ci riprova e presenta Titan 2025, l’evoluzione della bici pensata per il turismo ecosostenibile. Sono decisamente parecchie le novità introdotte, tutte nel rispetto delle normative europee in merito alle bici a pedalata assistita, che rendono questa bici una scelta ideale per chi ama fare lunghe escursioni, senza doversi preoccupare del tipo di fondo.

Vediamo dunque di scoprire tutte le novità, insieme alle altre caratteristiche che l’hanno resa famosa, prima di parlarvi del prezzo e della disponibilità.

Caratteristiche di Fiido Titan 2025

Partiamo subito dalle novità, che sono decisamente molto interessanti. Si parte dal nuovo sensore di coppia Mivice S200, con un tempo di reazione di appena 10 millisecondi, capace quindi di erogare la potenza necessaria in maniera istantanea, senza fastidiosi ritardi. Sulle strade bianche questo si trasforma in una erogazione più dolce e costante, evitando pericolosi slittamenti della ruota posteriore, sulle strade asfaltate permette di avere una accelerazione costante, senza repentini e a volte pericolosi cambi di velocità. Il nuovo sensore riconosce la forza impressa sui pedali e interviene di conseguenza, sia che stiate pedalando in pianura o che siate affrontando una salita impegnativa.

Nuovo anche il sistema di protezione della batteria, con una nuova serie di soluzioni pensate soprattutto per la semplicità d’uso. Potete utilizzare l’app Fiido per sbloccare la batteria e portarla con voi quando parcheggiate la bici, una ottima soluzione per restare tranquilli anche in viaggio e scoraggiare eventuali malintenzionati. E se avete dimenticato di mettere in carica la batteria, potete fornire la password a un familiare che può facilmente rimuoverla e metterla in carica. A questo punto la chiave meccanica diventa un’opzione di backup, che non dovete più portare con voi ma che può rimanere tranquillamente a casa.

Fiido Titan 2025 porta il turismo su e-bike a un livello superiore, grazie alla combinazione di ben tre batteria. Oltre a quella principale infatti potete portarne con voi due di riserva e con una capacità di 696 Wh ciascuna, potete sfiorare i 350 chilometri di autonomia, un dato più che sufficiente anche per i viaggi più impegnativi. E la sostituzione delle batterie richiede 5 secondi, un’operazione che potete fare con estrema facilità durante le vostre pedalate, senza che sia necessario utilizzare alcuno strumento.

Se poi utilizzate la bici per andare al lavoro, con una singola carica potete andare avanti e indietro per una intera settimana senza dovervi ricordare della carica. Il motore da 250 watt, con una coppia di 55 Nm, risulta efficace in qualsiasi situazione, e sufficientemente potente da togliervi d’impiccio in ogni circostanza, restando nei limiti imposti dalle normative vigenti.

L’evoluzione della bici Fiido offre anche una capacità di carico mai vista prima, che raggiunge i 200 Kg, ottima per portare pacchi molto pesanti ma anche per trasportare in tutta sicurezza un bambino. Il telaio è realizzato con alluminio 6061 di grado aerospaziale, resiste senza problemi alla corrosione e assicura un’elevata resistenza anche con grossi carichi.

La nuova bici è equipaggiata con pneumatici da 26 x 4 pollici, ottima per il fuoristrada così come per le strade urbane, dove le buche e le sconnessioni sono sempre dietro l’angolo. Il design dei tasselli garantisce un’ottima tenuta su qualsiasi fondo e la tecnologia utilizzata per i battistrada riduce ai minimi termini i rischi di fastidiose e pericolose forature. Il nuovo cambio con pacco pignoni da 9 elementi assicura la possibilità di avere sempre il giusto rapporto in ogni situazione e i nuovi freni idraulici a quattro pistoncini offrono un aumento del 30% della potenza di frenata.

Fiido ha pensato anche al comfort e alla semplicità d’uso durante la marcia, con uno schermo centrale dotato di 4 pulsanti per il controllo e certificazione IP68, ma anche con una sospensione idraulica per la ruota anteriore, con una corsa di 60 millimetri per assorbire anche le asperità più impegnative. Il design step-through del telaio rende più semplice salire e scendere dalla bici mentre il manubrio curvo offre una posizione di guida più rilassata.

Tutti i parametri della bici, dal livello di assistenza all’attivazione delle luci, dalla potenza erogata alla distanza percorsa, possono essere controllati tramite la companion app da installare sul vostro smartphone, con la possibilità di aggiornare il firmware per aggiungere nuove funzioni o migliorare quelle esistenti.

Prezzo e disponibilità

Fiido Titan 2025 è già disponibile presso lo store ufficiale italiano, con spedizione gratuita dai magazzini europei entro due giorni. Il prezzo di listino è di 1.699 euro per la versione standard con una singola batteria mentre la versione combo, con tre batterie e lo speciale supporto per installarle, costa 2.397 euro. Batterie e supporto possono essere eventualmente acquistati anche in un secondo momento, qualora desideraste una maggiore autonomia.

Informazione Pubblicitaria