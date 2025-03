Il mercato dei dispositivi indossabili continua a evolversi rapidamente, e gli anelli smart stanno guadagnando sempre più attenzione tra gli utenti alla ricerca di soluzioni compatte e discrete per il monitoraggio della salute; in questo contesto si inserisce il nuovo Circular Ring 2, un dispositivo che punta a rivoluzionare il settore grazie a funzionalità avanzate, tra cui il monitoraggio della pressione sanguigna e della glicemia.

Circular Ring 2 promette funzionalità all’avanguardia per il monitoraggio della salute

Il Circular Ring 2 è un anello intelligente che mira a superare i concorrenti come Oura e Samsung introducendo funzionalità avanzate di monitoraggio della salute, il dispositivo, disponibile per il pre-ordine su Kickstarter per 239 dollari (senza abbonamenti), promette di monitorare la pressione sanguigna tramite un aggiornamento OTA entro la fine del 2025, ma prevede anche di introdurre il monitoraggio non invasivo della glicemia entro la fine del 2026.

Come molti di voi avranno intuito, si tratta di promesse particolari, non stiamo parlando di funzionalità già rodate e presenti su altri dispositivi, ma di qualcosa di praticamente inedito che potrebbe rivoluzionare il settore di riferimento.

Per quanto riguarda il monitoraggio della pressione sanguigna, Circular Ring 2 farà affidamento su un approccio differente rispetto a quello già utilizzato da altre realtà, combinerà infatti elettrocardiogramma (ECG) e sensori PPG; l’anello smart utilizzerà il Pulse Transit Time (PTT), ovvero il tempo impiegato dal sangue per viaggiare attraverso le arterie, per stimare le tendenze della pressione sanguigna. Ciò permetterà ai possessori del dispositivo di effettuare misurazioni rapide della durata compresa tra 30 secondi e due minuti, restituendo al contempo informazioni su come determinate abitudini (dieta, esercizio fisico e stress) influenzino la pressione sanguigna.

Dal punto di vista del monitoraggio della glicemia invece, la società afferma che il suo approccio si basa sull’analisi del modo in cui la luce interagisce con il sangue, utilizzando sensori PPG combinati con algoritmi di apprendimento automatico. Una funzionalità del genere permetterebbe agli utenti di monitorare i propri livelli di glicemia senza la necessità di pungersi il dito o affidarsi a macchinari per il monitoraggio continuo; tuttavia, è la stessa Circular ad ammettere che questa funzionalità non sostituirà il monitoraggio del glucosio di livello medico (in particolare per le persone con diabete), ma si pone come uno strumento in più, in grado di evidenziare come determinate abitudini influiscano sui livelli di glicemia nel sangue.

Circular Ring 2 dunque, sulla carta, si presenta come un prodotto decisamente interessante, ma già solo il fatto che la società prometta funzionalità che verranno introdotte solo in futuro, mette in guardia diversi utenti; non è raro infatti che affermazioni del genere in passato non abbiano poi trovato un reale riscontro.

Ad ogni modo il dispositivo è, come già detto, disponibile per il pre-ordine su Kickstarter e sarà consegnato ai primi acquirenti intorno al mese di giungo; se Circular Ring 2 si dimostrerà affidabile, potrebbe rappresentare un’alternativa concreta ai dispositivi già esistenti, rivolgendosi soprattutto a chi desidera un monitoraggio continuo di determinati valori.