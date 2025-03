Renault ha anticipato lo scorso dicembre la Renault Turbo 5E, erede della storica Renault 5 Turbo ma in versione totalmente elettrica, che si configura come variante sportiva della Renault 5 elettrica lanciata nel febbraio 2024.

A qualche mese dal teaser, la casa della Losanga ha ufficializzato questa piccola sportiva elettrica, caratterizzata da prestazioni straordinarie, scocca in fibra di carbonio e un design decisamente ispirato a quello dell’antenata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Renault 5 Turbo 3E

Renault ha “tolto i veli” sulla Renault 5 Turbo 3E, auto elettrica che era stata anticipata un po’ a sorpresa lo scorso dicembre e che ora punta a stupire con forme che richiamano la storica R5 Turbo degli anni ’80 e con performance da capogiro.

Di seguito riportiamo le parole di Fabrice Cambolive, CEO di Renault, che ha così raccontato i motivi dietro la nascita della Renault 5 Turbo 3E.

“Creando la nuova categoria delle mini-supercar elettriche con la Renault 5 Turbo 3E, il marchio Renault dimostra ancora una volta la passione e lo spirito di audacia e innovazione che lo animano da sempre. Questo modello esuberante e sovralimentato promette le migliori prestazioni e le migliori sensazioni in soli 4 metri di lunghezza, una novità assoluta sul mercato. Con essa, Renault continua a rendere l’elettrico sempre più desiderabile, ed espande ulteriormente la sua capacità di fornire risposte a tutte le esigenze e a tutti i desideri.”

Performance da super sportiva, senza rinunciare all’autonomia

Pur integrando una batteria da 70 kWh, la Renault 5 Turbo 3E pesa appena 1.450 kg: ciò è possibile grazie a una carrozzeria realizzata in fibra di carbonio, che nasconde un’architettura (a 800 V) con trazione posteriore e spinta da 4.800 Nm di coppia grazie ai due motori integrati nelle ruote (con cerchi da 20 pollici): i due motori, da 200 kW ciascuno, possono erogare fino a 540 cavalli e spingere la vettura a oltre 270 km/h (su pista).

Un altro dato impressionante è dato dall’accelerazione: la Renault 5 Turbo 3E è in grado di compiere lo 0-100 km/h in meno di 3,5 secondi, grazie anche a un rapporto peso/potenza che parla di 2,7 kg per ogni cavallo (è tra le più performanti della categoria). Nonostante tutto, la casa della Losanga dichiara un’autonomia di 400 km nel ciclo WLTP.

Di seguito riportiamo le parole di Philippe Krief, CEO di Alpine e CTO del gruppo Renault, sulle performance offerte dalla Renault 5 Turbo 3E:

“La Renault 5 Turbo 3E è un’occasione straordinaria per Alpine di dimostrare la sua competenza in materia di ingegneria, architettura e messa a punto di auto sportive elettriche, al servizio delle sensazioni di guida. Per soddisfare le specifiche molto ambiziose di questo “restomod” che inaugura la categoria delle mini-supercar e dotarlo delle tecnologie più moderne e innovative, non abbiamo lesinato su alcun mezzo con lo sviluppo di una piattaforma specifica e la messa a punto in anteprima mondiale di questi motori-ruota da 540 cavalli che permettono di avvicinarsi ai 3 secondi nell’esercizio dello 0-100 km/h. Il telaio è stato calibrato per riprodurre le stesse sensazioni di agilità di un tempo e porre il piacere di guida al di sopra di tutto.”

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche chiave della Renalut 5 Turbo 3E:

Lunghezza: 4,08 m

Larghezza: 2,03 m

Altezza: 1,38 m

Passo: 2,57 m

Altezza da terra: 11,8 cm

Cerchi: 20 pollici

Peso totale: 1.450 kg

Piattaforma: 800 V

Motorizzazione: due motori elettrici posteriori da 200 kW (540 CV) Coppia: 4.800 Nm Accelerazione 0-100 km/H: 3,5 s Velocità massima: 270 km/h

(540 CV) Batteria: Li-ion da 70 kWh Autonomia nel ciclo WLTP: 400 km Ricarica AC: 11 kW (8 ore per la ricarica completa) Ricarica DC: 350 kW (15 minuti dal 15% all’80%)

Esterni della Renault 5 Turbo 3E

Renault 5 Turbo 3E è chiaramente ispirata alle antenate Renault 5 Turbo e Turbo 2. Pur riprendendo alcuni tratti distintivi della versione “tranquilla” Renault 5 E-Tech, questa vettura è stata realizzata su una nuova piattaforma sviluppata ad hoc da Renault e risulta più lunga, con un passo maggiorato e con svariati altri accorgimenti.

Gli elementi che richiamano le storiche auto anni ’80 a cui si ispira la nuova Renault 5 Turbo 3E sono i parafanghi allargati, un enorme spoiler, svariati dettagli aerodinamici, fari squadrati (rigorosamente LED), e prese d’aria laterali (per migliorare sia l’efficienza aerodinamica che il raffreddamento delle componenti interne).

Di seguito riportiamo le parole di Gilles Vidal, direttore della divisione Design presso Renault & Ampere, che ha raccontato le scelte stilistiche fatte per portare nel 2025 un “mito” degli anni ’80.

“Reinterpretare le leggendarie Renault 5 Turbo e Turbo 2 è una sfida audace. Abbiamo preservato la loro esuberanza e il loro spirito da corsa, integrando al contempo tecnologie moderne e un’aerodinamica ottimizzata per l’era elettrica. Ogni linea, ogni volume esprime un equilibrio tra prestazioni e carattere. Più che un omaggio, la Renault 5 Turbo 3E è una macchina di sensazioni ed emozioni che ognuno potrà personalizzare all’infinito.”

Interni della Renault 5 Turbo 3E

Gli interni della Renault 5 Turbo 3E raccontano di un’auto che vuole essere sportiva: elementi in carbonio (chiaro richiamo racing) per ridurre il peso, materiali di fascia alta (come l’Alcantara per sedili e cruscotto), freno a mano verticale stile rally.

Il guidatore avrà a che fare con due display da 10,1 e 10,25 pollici che mostreranno tutte le informazioni di guida, navigazione e controllo multimediale, pur mantenendo un’interfaccia che raccoglie l’eredità delle antenate Renault 5 Turbo e Turbo 2.

Il sistema di infotainment OpenR Link è quello che abbiamo già conosciuto su Renault 5 e Renault 4 E-Tech electric: offre l’accesso a numerosi servizi Google, incluso Google Maps.

Galleria immagini della Renault 5 Turbo 3E

Il debutto sul mercato avverrà nel 2027

La Renault 5 Turbo 3E potrà essere prenotata già nelle prossime settimane e le prime consegne avverranno nel corso del 2027. L’auto verrà prodotta in 1980 esemplari numerati (per omaggiare l’anno in cui venne lanciata la Renault 5 Turbo originale) e potrà essere acquistata presso i concessionari definiti “partner privilegiati”.

Dal punto di vista della personalizzazione, i potenziali acquirenti potranno scegliere tra svariate opzioni di colore per esterni e interni (come quella Tower of Corsica 1982 che mescola giallo, bianco e nero) o personalizzare l’auto a proprio piacimento.

Ai clienti verrà data, inoltre, la possibilità di scegliere il numero di targa come optional al momento dell’ordine. Renault non ha fornito indicazioni sul fronte dei prezzi che, considerando quelli della sua controparte “tranquilla“, sfonderanno sicuramente il muro dei 50.000 euro.