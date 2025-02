TIM aumenterà i costi mensili di alcune sue offerte di linea fissa dal prossimo 1° aprile 2025. Lo ha annunciato nella giornata di ieri, domenica 16 febbraio, con un comunicato stampa in cui riporta alcune informazioni utili al riguardo, ma non quali sono i piani interessati.

Cosa sapere sulle ultime rimodulazioni di TIM e come recedere

Aumenteranno di un importo compreso tra i 2 euro al mese e i 2,90 euro al mese le offerte di TIM di linea fissa interessate, di cui tuttavia l’operatore telefonico non fa menzione. Ha comunicato però che i clienti interessati ne sono stati informati con un messaggio specifico nella fattura recapitata a febbraio 2025, dove sono indicati gli importi specifici e altre informazioni utili al riguardo.

Trattandosi di una modifica contrattuale, entro il 30 aprile 2025 i clienti possono esercitare il diritto di recesso senza dover far fronte a penali né a costi di disattivazione. Queste che seguono sono le modalità previste per recedere dalla propria offerta TIM:

dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

inviando una PEC all’indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT;

chiamando il Servizio Clienti 187;

recandosi in un negozio TIM.

Con l’invio tramite posta o PEC bisogna allegare una fotocopia di un documento di identità del titolare del contratto e scrivere “Modifica delle condizioni contrattuali” nell’oggetto della comunicazione.

Comunque, maggiori informazioni al riguardo, anche sulle procedure previste per i prodotti in comodato d’uso, sono reperibili sulla pagina News e modifiche contrattuali del sito web di TIM, pagina in cui ci sono tutti i dettagli sulle rimodulazioni, sia vecchie che nuove.