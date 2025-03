iRobot annuncia oggi una nuova serie di prodotti Roomba, composta da robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1. La nuova gamma vede arrivare quattro modelli: Roomba 105 Combo, disponibile anche con AutoEmpty Dock, Roomba 205 DustCompactor Combo, Roomba Plus 405 Combo + Dock AutoWash e Roomba Plus 505 Combo + Dock AutoWash. Scopriamo più da vicino cosa sono in grado di fare.

iRobot annuncia quattro nuovi robot aspirapolvere Roomba

iRobot annuncia quattro robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1, che vanno a costituire una nuova gamma caratterizzata da funzionalità avanzate, come il sistema di compattazione della polvere e i panni di lavaggio a doppia rotazione, estensibili e in grado di rimuovere lo sporco più difficile e nascosto. I nuovi prodotti propongono un design rinnovato, tecnologie perfezionate e l’app Roomba Home con controlli più intuitivi.

“Il lancio di questi robot rappresenta molto più del costante progresso del nostro eccezionale team di ricerca e sviluppo“, ha affermato Gary Cohen, CEO di iRobot. “Vuole infatti riposizionare iRobot nel ruolo di creatore di categorie e confermare la posizione di leadership stabilita dalla nostra azienda più di trent’anni fa. L’anno scorso abbiamo reinventato i nostri laboratori di ricerca e sviluppo; questi robot sono oggi il risultato della genialità dei nostri ingegneri e progettisti di livello mondiale“.

Tutti i nuovi robot possono vantare una maggiore potenza di aspirazione, una navigazione migliorata e una mappatura ancora più rapida. Questo grazie alla tecnologia ClearView Lidar e alla tecnologia PrecisionVision AI (non su tutti i modelli), che rendono possibile il riconoscimento di tappeti e ostacoli sparsi sul pavimento.

Roomba 105 Combo viene proposto anche con AutoEmpty Dock, ossia con una base di ricarica che svuota automaticamente il cassetto raccogli-sporco del robot. Roomba 205 DustCompactor Combo può rimuovere lo sporco e compattarlo al suo interno attraverso l’innovativo sistema DustCompactor. Roomba Plus 405 Combo + Dock AutoWash offre un’aspirazione più potente, con una capacità di pulizia profonda e una base di ricarica che di fatto non necessita di manutenzione: può svuotare il cassetto raccogli-sporco del robot e auto-pulirsi una volta terminata la sessione.

Infine c’è Roomba Plus 505 Combo + Dock AutoWash, un modello dotato della tecnologia PerfectEdge, che consente al robot di raggiungere in profondità gli angoli grazie ad uno dei due panni di lavaggio a doppia rotazione basculante che si allarga avvicinandosi al battiscopa; la dock multi-funzione è in grado di svuotare automaticamente il cassetto raccogli-sporco, di pulirsi da sola al termine del programma e di lavare e asciugare a caldo i panni utilizzati.

Abbiamo parlato di un design rinnovato, e in effetti Insun Hong, Direttore del Design Industriale di iRobot, ha dichiarato che l’aspetto dei prodotti è studiato per piacere al primo sguardo e per integrarsi in modo armonioso con l’estetica e l’arredamento delle case di tutto il mondo. In più, l’azienda ha coniato un nuovo slogan (“Roomba. Made for This“) e ha rinnovato il packaging attraverso il nuovo stile grafico: il nuovo aspetto semplificato, caratterizzato da una tonalità vivace di verde, è studiato per migliorare la visibilità dei robot nei vari punti vendita.

La nuova gamma di robot Roomba sarà disponibile in preordine in Italia a partire dal 18 marzo 2025. Per il momento non sono stati diffusi i prezzi di vendita consigliati.