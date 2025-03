È il momento giusto per acquistare un nuovo monitor da gaming: sono in corso, infatti, diverse offerte dedicate alla gamma di monitor KTC che garantisce ottime specifiche, pannelli di qualità e un prezzo sempre contenuto, anche grazie alla promo in corso.

Gli utenti hanno a disposizione quattro diverse opzioni tra cui scegliere il monitor da comprare, sfruttare le offerte in corso su Amazon e su Geekbuying (attenzione: per ogni modello e per ogni store è necessario utilizzare un apposito codice sconto, come indicato di seguito).

Andiamo, quindi, a vedere quali sono i modelli KTC proposti in offerta oggi e perché scegliere uno dei prodotti del brand se si è alla ricerca di monitor economici per il gaming in grado di offrire tanta qualità a un prezzo accessibile.

Monitor da gaming KTC in offerta: le opzioni disponibili

A disposizione degli utenti ci sono numerose opzioni da considerare. Con prezzi tra 129 euro e 299 euro, infatti, la gamma KTC propone modelli Full HD e QHD, con diagonale da 27 pollici oppure 32 pollici e la possibilità di sfruttare sempre un refresh rate molto elevato oltre che una dotazione di porte completa.

Per i videogiocatori alla ricerca di un modello con un ottimo rapporto qualità/prezzo, quindi, le proposte di KTC sono oggi la soluzione giusta per soddisfare praticamente tutte le esigenze, sia per chi cerca una soluzione economica che per chi punta a un prodotto di fascia superiore.

Per quanto riguarda l’acquisto, affidandosi ad Amazon è possibile sfruttare il proprio account Amazon e tutti i vantaggi collegati. Su Geekbuying, invece, c’è la possibilità di pagare con PayPal e, quindi, optare per il pagamento in 3 rate senza interessi.

Ecco i quattro modelli disponibili in sconto.

H27T27: monitor QHD a prezzo contenuto

Il primo modello che segnaliamo è il KTC H27T27. Si tratta di un monitor con pannello IPS da 27 pollici, dotato di risoluzione QHD e di refresh rate massimo di 100 Hz. Questo modello permette di sfruttare il gaming in QHD con una spesa davvero contenuta e un buon refresh rate, rivelandosi ottimo per le configurazioni PC di fascia media ma anche come monitor esterno da abbinare a un notebook da gaming. Il pannello supporta HDR 10 e Adaptive Sync e può essere abbinato ad accessori VESA 100 x 100. Ci sono porte HDMI 2.0 e Display Port 1.4.

Questo monitor è disponibile:

H27E22P: refresh rate fino a 280 Hz per tutti

Da tenere d’occhio c’è un altro monitor economico: si tratta di KTC H27E22P. In questo caso, il pannello da 27 pollici è VA e la risoluzione è Full HD. Cambia, però, il refresh rate massimo che può arrivare a ben 280 Hz rendendo il monitor la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca un monitor da gaming in grado di supportare un frame rate elevato (essenziale soprattutto negli esport e nel gaming competitivo). Da segnalare anche il supporto FreeSync e G-Sync.

Il monitor è acquistabile:

H32T13: il 32 pollici da gaming da prendere a meno di 200 euro

Gli utenti interessanti a un monitor con un pannello più grande possono scegliere H32T13. Si tratta di un monitor da 32 pollici con pannello IPS e risoluzione WQHD. In questo caso, il refresh rate è di 100 Hz, con possibilità di sfruttare il supporto FreeSync e G-Sync. Questa terza opzioni della gamma KTC è la soluzione ideale per un 32 pollici in grado di offrire un’esperienza ottima nel gaming. Anche in questo caso troviamo porte HDMI 2.0 e Display Port 1.4 oltre al support Vesa 100 x 100.

H27E6: QHD e 300 Hz a un prezzo super

Per i videogiocatori più esigenti, invece, è possibile puntare sull’ottimo KTC H27E6. Si tratta di un monitor da 27 pollici dotato di un pannello Fast IPS con risoluzione QHD e refresh rate di ben 300 Hz, con supporto a Freesync e anche G-Sync.

Questo modello è la soluzione ideale per tantissimi videogiocatori, anche per chi ha PC particolarmente potenti e può puntare sul gaming in QHD con frame rate molto elevato. Il pannello è HDR 400 e supporta Vesa 100 x 100 con anche porte HDMI 2.1 e Display Port 1.4.

Questo monitor è disponibile: