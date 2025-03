Tra i prodotti più attesi del CES 2025 di Las Vegas vi erano le CPU desktop AMD della serie Ryzen 9 9000X3D, declinata in due varianti: Ryzen 9 9900X3D e Ryzen 9 9950X3D.

Alla fiera dello scorso gennaio, il chipmaker statunitense ha svelato le impressionanti specifiche di queste CPU destinate al mondo del gaming e della produttività (assieme a tante altre novità); oggi, tramite un post diffuso su X dal vicepresidente senior e direttore generale della divisione Computing & Graphics, AMD ha diffuso gli utlimi dettagli mancanti su queste CPU, ovvero prezzi e disponibilità.

Come anticipato in apertura, AMD ha diffuso i dettagli ufficiali su disponibilità e prezzi (per il mercato statunitense) delle nuove CPU AMD Ryzen 9 9000X3D.

Ad avere gli onori di comunicare queste informazioni sui “migliori processori al mondo per il gaming e la creazione di contenuti”, non diffuse durante il CES di Las Vegas (evento a cui sono state annunciate le CPU), è stato Jack Huynh, vicepresidente senior e direttore generale della divisione Computing & Graphics presso AMD.

Le nuove CPU AMD Ryzen 9 9000X3D saranno disponibili a partire da mercoledì 12 marzo 2025. Capitolo prezzi: il Ryzen 9 9900X3D costerà 599 dollari mentre il più performante Ryzen 9 9950X3D costerà 699 dollari.

Oltre a diffondere prezzi e disponibilità delle nuove CPU, in linea con quelle della precedente generazione (7950X3D e 7900X3D) Jack Huynh si lascia andare a un ringraziamento:

