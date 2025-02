Apple iPhone 16e è il nuovo melafonino “economico”, lanciato dal colosso di Cupertino la scorsa settimana e pronto all’esordio ufficiale sul mercato, in programma domani.

Apple in sede di presentazione del suo nuovo telefono non ha fornito dettagli sulla capacità della batteria (come da tradizione, del resto) che, stando a quanto è emerso dai test condotti da Dave2D, sarebbe più grande rispetto a quella del ben più costoso iPhone 16 Pro.

Una sorpresa per la batteria di iPhone 16e

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di iPhone 16e:

Dimensioni: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

Peso: 167 grammi

Display: OLED da 6,1 pollici (1.170 x 2.532 pixel), con refresh rate a 60 Hz e luminosità di picco a 1.200 nit

SoC: Apple A18 (3 nm)

Memorie: 8 GB (RAM) e 128 GB, 256 GB o 512 GB (spazio di archiviazione)

Fotocamera posteriore: 48 megapixel (grandangolare con OIS)

Fotocamera anteriore: 12 megapixel + SL 3D (Face ID)

Reti mobili e Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

Batteria: ricarica cablata a 20 W e ricarica wireless Qi

Sistema operativo: iOS 18.3

Secondo i test condotti da Dave2D, iPhone 16e avrebbe una batteria da 3.961 mAh, ossia sarebbe circa il 10% più grande rispetto a quella usata da Apple su iPhone 16 e iPhone 16 Pro (rispettivamente 3.561 mAh e 3.582 mAh).

E questa batteria più capiente consente al nuovo melafonino di fare meglio di iPhone 16 per quanto riguarda l’autonomia, così come emerge dai risultati del seguente test, nel quale iPhone 16e è durato 12 ore e 54 minuti mentre iPhone 16 è durato 11 ore e 17 minuti:

iPhone 16e sembra andare meglio rispetto ai più costosi fratelli anche per quanto riguarda la gestione della connessione dati, ciò probabilmente grazie al suo nuovo modem, realizzato direttamente da Apple.

Se desiderate saperne di più, non vi resta altro da fare che guardare il video realizzato da Dave2D:

Per quanto riguarda i prezzi ufficiali del nuovo melafonino, si parte da 729 euro per il modello da 128 GB e si arriva a 1.109 euro per quello da 512 GB. Potete acquistarlo su Amazon attraverso il seguente link:

acquista Apple iPhone 16e su Amazon