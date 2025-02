Al giorno d’oggi, nonostante i nostri smartphone godano di una vasta scelta di software dedicati all’editing fotografico, c’è un nome del settore noto ai più e decisamente riconoscibile: Adobe Photoshop. Nelle ultime ore, l’azienda ha annunciato una novità significativa per gli utenti di dispositivi mobili, ovvero l’arrivo di una nuova versione di Photoshop per iPhone, che promette di offrire un’esperienza d’uso più vicina a quella della versione desktop. L’app, che rappresenta un deciso passo avanti rispetto alla precedente Photoshop Express, introduce strumenti avanzati e supporto per l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere l’editing fotografico più potente e accessibile direttamente da smartphone.

Un vero Photoshop su smartphone

Come anticipato in apertura, Adobe ha lanciato una nuova versione del proprio software di editing fotografico per gli smartphone della mela; la nuova iterazione di Photoshop per iPhone include funzionalità avanzate come i livelli, le selezioni, le maschere e strumenti di composizione, elementi fondamentali per chi lavora con immagini complesse.

Anche se l’app è disponibile gratuitamente, alcune delle funzioni più avanzate, come la Selezione Oggetto e il Riempimento in base al Contenuto, sono riservate agli utenti che sottoscrivono un abbonamento; gli abbonati a Photoshop su desktop ovviamente otterranno automaticamente accesso a queste funzionalità premium anche sulla versione mobile, rendendo più fluido il passaggio tra le diverse piattaforme.

Questa mossa segna un cambiamento strategico importante per Adobe, che punta a rendere Photoshop maggiormente accessibile a una fascia di utenti più ampia, includendo non solo i professionisti, ma anche i creator e gli appassionati di editing fotografico su mobile. Con il mercato delle applicazioni di fotoritocco in continua evoluzione, e con concorrenti come Canva e simili sempre più agguerriti, l’azienda ha deciso di spingere sul mobile con un’app che si avvicina molto di più all’esperienza desktop, piuttosto che limitarsi a una versione semplificata.

Al momento, l’app è disponibile solo per iPhone, ma Adobe ha confermato che una versione per Android è in fase di sviluppo e dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno; questo significa che gli utenti del robottino dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter mettere le mani sulla nuova applicazione, ma l’attesa potrebbe essere ripagata considerando le novità introdotte.

Al momento non è chiaro come la società intenda procedere con quella che, finora, era l’unica versione del software disponibile su mobile, ovvero Photoshop Express che, sebbene vanti opzioni inferiori, offre ancora un abbonamento premium mensile più conveniente; bisognerà attendere per scoprire se Adobe deciderà di mantenere in vita entrambi i software o se opterà per eliminare la versione Express.

L’arrivo di una versione più completa di Photoshop su mobile rappresenta una svolta per chi vuole un’esperienza di editing avanzata direttamente da smartphone; se da un lato l’attuale esclusività per iPhone potrebbe deludere alcuni utenti, dall’altro l’impegno di Adobe nel portare l’app anche su Android lascia ben sperare. Resta da vedere come si evolverà l’app nel tempo e quali ulteriori funzionalità verranno integrate in futuro; al momento, gli utenti Apple possono già testare le novità scaricando la nuova app direttamente dallo store ufficiale.