Adobe sta introducendo nuovi strumenti e funzionalità di intelligenza artificiale generativa in Photoshop e Illustrator che puntano ad accelerare i flussi di lavoro creativi.

Gli aggiornamenti più rilevanti stanno arrivando su Illustrator grazie alle meraviglie dell’ultimo modello di intelligenza artificiale Firefly Vector AI di Adobe che è disponibile in versione beta pubblica a partire da oggi.

Le nuove funzioni AI di Adobe Photoshop e Illustrator

La funzionalità Generative Shape Fill di Illustrator consente agli utenti di aggiungere vettori dettagliati alle forme tramite prompt di testo descrittivo, mentre Text to Pattern può essere utilizzata per creare pattern vettoriali personalizzati ripetibili e scalabili, inoltre Style Reference genera risultati che rispecchiano gli stili esistenti.

Lo strumento Dimension aggiunge automaticamente informazioni sulle dimensioni per i progetti, mentre la funzionalità Mockup visualizza in anteprima l’aspetto dei design sui prodotti 3D e Retype converte il testo statico nelle immagini in qualcosa che può essere modificato. Il video seguente mostra più chiaramente cosa è in arrivo in Illustrator.

Photoshop sta ricevendo la funzionalità Generate Image basata sull’ultimo Firefly Image 3 Model di Adobe che ora è generalmente disponibile nelle app desktop e Web, oltre alla funzione Enhance Detail per Generative Fill che ora può fornire maggiore nitidezza e dettaglio quando applicata a immagini di grandi dimensioni.

Infine è generalmente disponibile lo strumento Selection Brush che consente agli utenti Photoshop di selezionare e separare più facilmente oggetti specifici dal canvas dipingendoci sopra.