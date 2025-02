Con un comunicato diffuso attraverso la propria newsroom ufficiale, Apple ha annunciato il “più grande impegno di spesa di sempre” che porteranno l’azienda a investire oltre 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni.

Il colosso di Cupertino non è nuovo a investimenti nella “innovazione americana” e si impegna a sostenere una vasta gamma di iniziative, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie sul silicio (per lo sviluppo di chip), fino allo sviluppo di nuove competenze per studenti e lavoratori dell’intero paese.

Apple investe negli USA: R&S, IA, nuovi posti di lavoro e tanto altro

Come anticipato in apertura, Apple ha annunciato una grandissima manovra per investire nel presente e soprattutto nel futuro degli Stati Uniti, con l’obiettivo di formare la generazione futura di lavoratori, dare lavoro a centinaia di migliaia di statunitensi e, ovviamente, produrre un maggior numero di chip (e altri elementi utili a tutti i core-business della Mela morsicata, inclusa l’intelligenza artificiale) direttamente su suolo statunitense.

Di seguito riportiamo le parole di Tim Cook, CEO di Apple, che ha così commentato questo grande impegno di spesa da parte della sua azienda:

“Siamo ottimisti sul futuro dell’innovazione americana e siamo orgogliosi di rafforzare i nostri investimenti di lunga data negli Stati Uniti con questo impegno di 500 miliardi di dollari per il futuro del nostro paese. Dal raddoppio del nostro Advanced Manufacturing Fund, alla costruzione di tecnologia avanzata in Texas, siamo entusiasti di espandere il nostro supporto alla produzione americana. E continueremo a lavorare con persone e aziende in tutto il paese per contribuire a scrivere un nuovo capitolo straordinario nella storia dell’innovazione americana.”

Questa infografica racchiude quello che dovrebbe essere l’impegno del colosso di Cupertino che, come anticipato, ha assicurato un investimento di 500 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni. Il programma di Apple si snoda su vari punti:

Apertura di un nuovo stabilimento di produzione avanzata a Houston per produrre i server di supporto per Apple Intelligence, precendentemente prodotti al di fuori degli Stati Uniti.

per produrre i server di supporto per Apple Intelligence, precendentemente prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Con il raddoppio del “US Advanced Manufacturing Fund” verrà creata un’accademia nel Michigan per formare la prossima generazione di produttori statunitensi; inoltre, verrà avviata la produzione di prodotti del silicio, ovvero chip, nella struttura Fab 21 di TSMC in Arizona.

verrà creata un’accademia nel Michigan per formare la prossima generazione di produttori statunitensi; inoltre, verrà avviata la produzione di prodotti del silicio, ovvero chip, nella struttura Fab 21 di TSMC in Arizona. Collaborando con fornitori in tutti i 50 stati e impegnandosi per garantire l’occupazione diretta in tutto il paese.

e in tutto il paese. Assunzione di circa 20.000 persone per dinamiche di Ricerca e sviluppo su chip, software, intelligenza artificiale e machine learning.

per dinamiche di Ricerca e sviluppo su chip, software, intelligenza artificiale e machine learning. Sostenere le aziende americane con una nuova accademia di produzione a Detroit che offrirà corsi gratuiti (in presenza e online) per aiutare le generazioni future a sviluppare competenze essenziali come la gestione dei progetti e l’ottimizzazione dei processi di produzione.

Questo è solo un riassunto di quanto annunciato oggi da Apple in merito all’investimento da 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Qualora foste interessati a maggiori informazioni, vi rimandiamo al testo completo sulla newsroom della Mela Morsicata.

Botta e risposta social tra Tim Cook e Donald Trump

Dopo aver pubblicato il comunicato sopra-citato comunicato, Tim Cook lo ha condiviso su X aggiungendo quanto segue:

“Come azienda americana orgogliosa, siamo entusiasti di continuare a fare investimenti significativi negli Stati Uniti. Oggi annunciamo un impegno da 500 miliardi di dollari per supportare l’innovazione americana, la produzione avanzata e la creazione di posti di lavoro ad alta tecnologia.”

Non si è fatta attendere la risposta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ringraziato in prima persona Apple e Tim Cook, tramite un post sul proprio social network Truth, per questo annuncio importantissimo per la “nuova” politica statunitense:

“Apple ha appena annunciato un investimento record di 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti d’America. Il motivo è la fede in ciò che stiamo facendo, altrimenti non avrebbe investito 10 centesimi. Grazie Tim Cook, grazie Apple!”

Apple è solo l’ultima pedina nello scacchiere del presidente Trump che sta cercando di dare nuova linfa all’intero settore produttivo statunitense facendo, in primis, rientrare su suolo americano tutte le aziende locali che producono all’estero.