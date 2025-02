Apple sta rimuovendo l’opzione di Protezione avanzata dei dati di iCloud, una funzionalità di privacy/sicurezza che consente agli utenti di proteggere i propri dati archiviati in cloud con la crittografia end-to-end, per gli utenti del Regno Unito.

Questa mossa arriva a due settimane dalle “pressioni” subite dai servizi di sicurezza del Regno Unito che hanno chiesto al colosso di Cupertino una porta d’accesso (backdoor) ai backup crittografati degli utenti di tutto il mondo.

Apple cede alle pressioni del governo del Regno Unito

All’inizio del mese era emerso che Apple fosse stata costretta dal governo del Regno Unito ad “aprire” i backup iCloud crittografati degli utenti, per concedere ai responsabili della sicurezza l’accesso a tutte le informazioni contenute negli account.

L’indiscrezione, inizialmente lanciata dal Washington Post, ha scatenato parecchio clamore mediatico e, a un paio di settimane di distanza, sembra essere giunta a una conclusione.

Come anticipato in apertura, il colosso di Cupertino non offrirà più la Protezione Avanzata dei Dati (ADP) di iCloud nel Regno Unito. Di seguito riportiamo la dichiarazione di alcuni rappresentanti di Apple, raccolta dai colleghi di 9to5Mac:

“Apple non può più offrire Advanced Data Protection (ADP) nel Regno Unito ai nuovi utenti e gli attuali utenti del Regno Unito alla fine dovranno disattivare questa funzione di sicurezza. ADP protegge i dati di iCloud con crittografia end-to-end, il che significa che i dati possono essere decrittografati solo dall’utente che ne è il proprietario e solo sui suoi dispositivi fidati. Siamo profondamente delusi dal fatto che le protezioni fornite da ADP non saranno disponibili per i nostri clienti nel Regno Unito, dato il continuo aumento di violazioni dei dati e altre minacce alla privacy dei clienti. Migliorare la sicurezza dell’archiviazione cloud con crittografia end-to-end è più urgente che mai. Apple rimane impegnata a offrire ai nostri utenti il ​​massimo livello di sicurezza per i loro dati personali e speriamo di poterlo fare in futuro nel Regno Unito. Come abbiamo detto molte volte in precedenza, non abbiamo mai creato una backdoor o una chiave principale per nessuno dei nostri prodotti o servizi e non lo faremo mai”.

Cosa cambia (e cosa non cambia) per gli utenti nel Regno Unito

Gli utenti del Regno Unito che hanno attivato in passato la Protezione Avanzata dei Dati potranno continuare ad usare la funzionalità per un po’ di tempo ma, presto, Apple li informerà che dovranno disattivare tale funzionalità per poter continuare a utilizzare il loro account iCloud. Gli utenti (del Regno Unito) che invece non hanno mai utilizzato tale funzionalità di sicurezza/privacy, non potranno più attivarla già in questo momento.

La Protezione Avanzata dei Dati (che dalle nostre parti si può attivare al percorso “Impostazioni > Apple Account > iCloud > Protezione avanzata dati”) va a proteggere con crittografia end-to-end le seguenti categorie di dati su iCloud che, nel Regno Unito, non saranno più protette dalla crittografia end-to-end:

Backup su iCloud

Dati di iCloud Drive

Dati dell’app Foto

Dati dell’app Note

Promemoria

Segnalibri di Safari

Scorciatoie di Siri

Memo vocali

Pass salvati su Wallet

Dati dell’app FreeForm

Al netto della Protezione Avanzata dei Dati, iCloud offre la crittografia end-to-end per quindici categorie di dati che continueranno a essere protette anche nel Regno Unito.

Password e portachiavi

Dati sanitari

Dati dell’app Journal

Dati dell’app Home

Messaggi su iCloud

Informazioni sui pagamenti

Transazioni con Apple Card

Mappe

Vocabolario appreso con la tastiera QuickType

Safari

Tempo trascorso davanti allo schermo

Informazioni di Siri

Password Wi-Fi

Chiavi Bluetooth (chip W1 e H1)

Memoji

Più avanti, il colosso di Cupertino fornirà ulteriori informazioni al riguardo. Anche altre aziende, come Google (per gli utenti Android) e Meta (per le chat di WhatsApp), offrono backup crittografati end-to-end ai propri utenti; questi due esempi specifici sono ancora disponibili nel Regno Unito.