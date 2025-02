Google Lens è un servizio che diventa sempre più popolare, tanto da essere usato ogni mese per oltre 20 miliardi di ricerche visive.

Ebbene, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato l’introduzione di due novità che renderanno ancora più facile cercare ciò che si vede sullo schermo.

Due novità per Google Lens su iOS

Chi ha un iPhone troverà una nuova opzione Google Lens che consente di selezionare e cercare ciò che è visualizzato sullo schermo all’interno di Google Chrome o dell’App Google, il tutto utilizzando qualsiasi gesto (come disegnare, evidenziare o toccare). Sarà quindi possibile sfruttare questa funzionalità per eseguire rapidamente una ricerca visiva durante la navigazione, senza dover fare uno screenshot o aprire una nuova scheda.

Su Google Chrome questa novità è disponibile attraverso il menu a tre puntini (nei prossimi mesi sarà aggiunta anche un’icona nella barra degli indirizzi):

Il funzionamento è il medesimo anche sull’App Google (la relativa opzione si raggiunge sempre attraverso il menu a tre puntini).

Questa novità è già in fase di distribuzione e nel giro di qualche giorno sarà disponibile per tutti gli utenti iOS sia su Google Chrome che su App Google.

La seconda novità riguarda i modelli di intelligenza artificiale avanzati, grazie ai quali Google Lens è in grado di fornire più informazioni sui contenuti delle immagini (incluse quelle uniche). Per questo tipo di query, le Panoramiche AI ​​inizieranno ad apparire più spesso nei risultati, senza la necessità di aggiungere una domanda alla ricerca visiva.

Questa novità verrà distribuita questa nei prossimi giorni per gli utenti di lingua inglese nei Paesi in cui è disponibile la funzione Panoramiche AI, a partire dall’App Google per Android e iOS. In seguito arriverà su Google Chrome (anche su dispositivi desktop).