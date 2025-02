Si iniziano a vedere i primi frutti della normativa UE che ha imposto un’apertura (anche se solo parziale) ad Apple per quanto riguarda iOS. A partire da questa settimana, infatti, gli utenti europei hanno la possibilità di installare sul proprio iPhone lo store indipendente Aptoide, ora accessibile a tutti dopo diversi mesi di beta test (limitato a un gruppo selezionato di tester).

Aptoide, a differenza della versione per dispositivi Android, ha un catalogo ancora limitato di applicazioni ma in futuro potrebbe registrare una crescita importante, garantendo un’alternativa all’AppStore di Apple. Vediamo tutti i dettagli in merito a quest’interessante novità.

Aptoide è disponibile su iOS, per tutti

Con l’entrata in vigore del DMA, Aptoide aveva lanciato lo scorso mese di giugno una sua applicazione per iOS, avviando un programma di closed beta che è terminato solo di recente. Da questa settimana, lo store alternativo all’AppStore di Apple è disponibile per tutti gli utenti iOS in UE che possono installare Aptoide e accedere a tutte le app disponibili.

Per il momento, Aptoide per iOS, a differenza della versione Android, ha un catalogo limitato con poche app e, sostanzialmente, solo una serie di videogiochi a disposizione degli utenti. In futuro, ora che il periodo di test è terminato, lo store potrebbe registrare una netta accelerazione, con l’arrivo di un numero maggiore di applicazioni da scaricare.

Su Android, lo store di Aptoide ospita più di un milione di applicazioni e può contare su oltre 400 milioni di utenti. Difficilmente su iOS si arriverà a numeri di questo tipo ma la crescita, sia in termini di numero di app che di volume di utenti, è inevitabile e potrebbe essere anche molto rapida, considerando la notorietà dello store.

Gli utenti possono scaricare da Aptoide anche versioni precedenti delle app. In questo modo, chi ha un vecchio iPhone, non più supportato dall’ultima versione dell’app, può scaricare l’ultima versione compatibile. L’app in questione potrebbe avere delle limitazioni, oltre che delle falle di sicurezza, ma risulterà funzionante sullo smartphone che non può accedere ad iOS 18 e versioni successive.

Come installare Aptoide su iOS

L’app di Aptoide non è, chiaramente, scaricabile dall’AppStore ma è disponibile tramite il sito ufficiale, che trovate linkato di seguito. La procedura da seguire è molto semplice. Basta accedere al sito dal proprio iPhone e premere sul tasto Installa, avviando così la procedura guidata che porterà all’installazione dell’app dello store.

>> Scarica qui l’app di Aptoide per iOS <<