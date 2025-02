Arm ha in programma nel corso del 2025 il lancio del suo primo chip, che avrà tra i propri principali utilizzatori Meta, compiendo così un importante passaggio dall’attuale modello di concessione in licenza dei suoi progetti ad altre aziende a vero e proprio fornitore di tecnologia.

A parlare dei progetti di Arm nelle scorse ore è stato il Financial Times, mettendo in risalto quanto importante per l’azienda sia poter fare affidamento su un cliente del calibro di Meta.

Cosa sappiamo al momento del primo chip di Arm

Alla diffusione della notizia, le azioni di Arm sono aumentate rapidamente del 5% e sono in tanti a chiedersi come potrebbero evolvere i rapporti tra tale azienda e quelli che sono stati fino ad oggi i suoi principali clienti, come ad esempio NVIDIA, che di colpo diverranno dei veri e propri concorrenti.

Stando a quanto è emerso, in estate il CEO di Arm dovrebbe presentare il primo chip prodotto internamente: dovrebbe trattarsi di una CPU per server in grandi data center, realizzato su una base che può essere personalizzata in base alle esigenze dei vari clienti, tra cui vi sarà appunto Meta.

Sempre secondo le indiscrezioni, la realizzazione del primo chip di Arm sarà affidata a TSMC, azienda leader del settore e che produce i processori di vari colossi, inclusi Qualcomm ed Apple, tanto per citarne un paio.

La decisione di Arm di iniziare a produrre chip in proprio pare sia stata presa per rafforzare la posizione dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale e sfruttare le potenzialità di crescita che la nuova tecnologia sarà in grado di garantire per i prossimi anni.

In sostanza, a contendersi una fetta della torta vi sarà una nuova temibile concorrente.