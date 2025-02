Xiaomi Watch S4 è stato lanciato lo scorso anno in Cina e adesso il produttore è pronto per portare questo smartwatch anche nei mercati europei.

Sebbene Xiaomi fino ad oggi non abbia ufficialmente divulgato alcun dettaglio sul lancio globale dello smartwatch, nelle ultime ore sono emersi alcuni interessanti dettagli per quanto riguarda il modello destinato al Vecchio Continente.

Ecco la versione europea di Xiaomi Watch S4

Stando a quanto si apprende, non dovrebbero esservi novità per quanto riguarda l’aspetto rispetto alla versione lanciata in Cina: gli utenti, pertanto, potranno contare su uno smartwatch caratterizzato da un design premium, con un quadrante circolare, una cornice metallica elegante e la possibilità di cambiare i cinturini.

Xiaomi Watch S4 avrà un display AMOLED da 1,4 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità massima di 2.200 nit, una batteria da 486 mAh (che dovrebbe poter garantire agli utenti fino a 15 giorni di autonomia), una scocca resistente all’acqua (5 ATM), le connettività Bluetooth 5.3 e NFC.

Ed ancora, gli utenti potranno fare affidamento su un microfono e un altoparlante integrati (grazie ai quali sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate via Bluetooth), un sensore per la luminosità, un sensore per la rilevazione della frequenza cardiaca, un altimetro, un accelerometro, il supporto a GPS, Beidou, Galileo e GLONASS.

Infine, per quanto riguarda l’aspetto software, gli utenti potranno contare su varie interessanti funzionalità, come le watch faces per personalizzare l’interfaccia, il monitoraggio della salute, il rilevamento delle cadute, il monitoraggio di oltre 150 sport e il supporto ai dispositivi Android (versione 8.0 o superiore) e iOS (versione 12 o superiore).

In Europa Xiaomi Watch S4 dovrebbe essere presto disponibile a 159 euro nella versione con connettività solo Bluetooth mentre non è chiaro se sarà lanciata anche la variante con connettività LTE. Staremo a vedere.