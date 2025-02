Dagli assistenti virtuali per parlare con le auto, all’analisi dei dati delle flotte di sviluppo, passando per la gestione dei componenti, per la produzione e per altri progetti che riguardano la realizzazione dei veicoli. Sono diversi gli ambiti di utilizzo delle soluzioni di intelligenza artificiale di Mistral AI previsti da Stellantis, che ha annunciato il rafforzamento di una collaborazione che ha l’obiettivo di “migliorare lo sviluppo dei prodotti e l’esperienza dei clienti, garantendo vantaggi reali”, ha detto Ned Curic, il responsabile della strategia tecnologica (CTO) di Stellantis. Vediamo brevemente come.

Le soluzioni di intelligenza artificiale di Mistral AI per Stellantis

Mistral AI è una giovane startup francese che si occupa di intelligenza artificiale, nata ad aprile 2023, con cui Stellantis collabora da più di un anno per alcuni progetti. Con l’annuncio odierno, il contributo della prima diventa più significativo perché coinvolge vari settori che vanno dalla progettazione dei veicoli alle esperienze a bordo vettura, ovvero alle interazioni dei sistemi AI con gli utenti finali.

Rientra fra questi ultimi l’assistente virtuale di bordo alimentato dall’intelligenza artificiale, che l’azienda spiega funzionerà “come un manuale d’uso vocale in tempo reale”, ovvero un sistema a cui gli utenti potranno fare domande sulle caratteristiche del veicolo o sulla risoluzione di problemi per ricevere subito, in maniera naturale (e vocale), le informazioni necessarie. Sarà ovviamente una soluzione aggiornabile e adattabile ai vari modelli dei vari brand di Stellantis, ha spiegato l’azienda.

Mistral AI e Stellantis sono al lavoro inoltre su altri progetti che sfruttano l’intelligenza artificiale internamente, principalmente per ottimizzare i processi e l’efficienza della produzione. Nel relativo comunicato stampa si parla, per esempio, di uno strumento sotto forma di chatbot che semplifica l’analisi dei database aiutando gli ingegneri nella gestione dei componenti. L’AI verrà utilizzata anche per analizzare i dati di feedback dei veicoli, per elaborare quelli provenienti dalle flotte di sviluppo e dai sondaggi, iniziativa che permetterà di identificare più rapidamente i problemi e quindi intervenire.

A tal proposito sono in corso anche delle valutazioni dei modelli di edge computing di Mistral AI per rilevare gli errori di produzione in tempo reale, progetto con cui Stellantis potrebbe migliorare il controllo della qualità. Club Stellantis, infine, è invece l’assistente virtuale a mo’ di chatbot per i dipendenti dell’azienda, strumento che supporta i lavoratori nelle richieste in più lingue, per ora funzionante solo in Francia ma destinato ad arrivare anche altrove.

“Questa partnership è un importante passo in avanti lungo il nostro percorso per rendere l’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) più accessibile e utile. L’approccio fortemente orientato verso tecnologie innovative di Stellantis e la sua capacità di integrare l’intelligenza artificiale avanzata nelle esperienze di guida del mondo reale la rendono un partner ideale per dimostrare come le soluzioni versatili di Mistral AI possano contribuire a reinventare la mobilità e a supportare gli ingegneri nel loro lavoro” ha detto Arthur Mensch, amministratore delegato e co-fondatore di Mistral AI.