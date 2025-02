Leica ha recentemente presentato il nuovo Leica LUX Grip, un costoso accessorio per iPhone che vuole trasformare il Melafonino in una vera fotocamera dell’azienda tedesca, pronta a festeggiare i 100 anni dal lancio della Leica I.

L’accessorio vuole richiamare proprio le fotocamere Leica, sia per quanto concerne manegevolezza e sensazioni trasmesse agli utenti, sia per quanto concerne i risultati, ottenuti sfruttando l’app dedicata Leica Lux. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il salato prezzo di vendita.

Leica LUX Grip, il nuovo accessorio che trasforma l’iPhone in una fotocamera

La tedesca Leica, storica azienda tedesca che produce fotocamere, obiettivi fotografici e molto altro, è nota nel panorama smartphone soprattutto per le collaborazioni con brand cinesi come HUAWEI (in passato) e Xiaomi (attualmente).

Come anticipato in apertura, l’azienda ha recentemente presentato Leica LUX Grip, un nuovo accessorio fotografico per iPhone (anche se risulta compatibile con i soli modelli che supportano la tecnologia MagSafe, quindi dagli iPhone 12 in avanti), inserendosi anche nel panorama degli accessori per smartphone, partendo proprio dai Melafonini.

In pratica, l’accessorio è un’impugnatura realizzata in alluminio e con un’estetica abbastanza pulita e stilosa, che si aggancia magneticamente all’iPhone e si collega ad esso tramite Bluetooth (a basso consumo). A bordo, sono presenti alcuni pulsanti fisici che contribuiscono ulteriormente a trasmettere la sensazione di avere a che fare con una vera fotocamera.

Il pulsante di scatto è meccanico a due stadi: una leggera pressione fa sì che la scena venga messa a fuoco; la pressione completa, fa sì che venga scattata la foto. Sono poi presenti tasti funzione (per passare da una modalità di scatto all’altra e non solo) e una ghiera che permette di scorrere tra le impostazioni della fotocamera (zoom, apertura, velocità dell’otturatore, compensazione dell’esposizione).

Specifiche tecniche - Leica LUX Grip: Materiale del corpo: Alluminio

Peso: 130 grammi (inclusa la batteria)

(inclusa la batteria) Attacco: magnetico (tramite MagSafe)

(tramite MagSafe) Pulsanti: scatto (meccanico a due stadi), funzione , ghiera delle impostazioni

(meccanico a due stadi), , Supporto: tutti gli iPhone dotati di tecnologia MagSafe

Connettività: Bluetooth 5.0 LE

Batteria: 300 mAh con ricarica tramite porta USB-C

con ricarica tramite porta USB-C Autonomia: mille scatti

Galleria immagini del prodotto

Per sfruttare l’accessorio serve l’app Leica LUX

Il Leica LUX Grip è progettato per dare il meglio di sé quando viene sfruttato in accoppiata con un’applicazione realizzata dalla stessa Leica, chiamata semplicemente Leica LUX, che può essere scaricata (già da tempo) tramite l’App Store di Apple.

L’app è studiata per portare il “linguaggio visivo” dell’azienda direttamente sui dispositivi della Mela morsicata: gli utenti potranno usare vari obiettivi, vari filtri e non solo.

Con l’acquisto dell’accessorio, gli utenti potranno usufruire di un anno di utilizzo gratuito della versione Pro dell’app: questa, altrimenti disponibile come abbonamento mensile o annuale, va ad “espandere” l’esperienza immersiva nel mondo Leica con ulteriori funzionalità.

C’è anche la custodia originale per l’accessorio

L’accessorio è accompagnato anche dalla custodia ufficiale, chiamata semplicemente Custodia Leica LUX Grip: si tratta di un astuccio realizzato in vera pelle, caratterizzato dal logo Leica in rilievo sulla pattina che è dotata di una chiusura magnetica.

Oltre a offrire alcuni scomparti interni pensati per ospitare cavi, caricabatterie e altri accessori, la custodia integra il supporto ad AirTag per garantire maggiore sicurezza e permettere di localizzare l’oggetto qualora venisse smarrito o rubato.

Disponibilità e prezzo di Leica LUX Grip

Il Leica LUX Grip è già acquistabile in Italia attraverso il sito ufficiale del produttore o attraverso rivenditori specializzati, nella sola colorazione nera, al prezzo consigliato di 309 euro.

In aggiunta, sempre sul sito di Leica, è possibile anche acquistare custodia ufficiale del prodotto (colore marrone Cognac) al prezzo consigliato di 59 euro.