Shawn Layden divenne capo di Sony Computer Entertainment in Europa nel 1999 e in seguito fu capo della divisione giochi di Sony in Giappone e poi negli Stati Uniti.

Dopo tre decenni al servizio del colosso giapponese, attualmente lavora per il gruppo cinese Tencent e in un recente podcast su YouTube l’ex dirigente ha spiegato come vede il futuro del Blu-ray per quanto riguarda PlayStation 6.

PlayStation 6 avrà ancora il supporto ottico?

Layden non crede che Sony rinuncerà all’unità ottica come ha fatto Microsoft per Xbox, in quanto potrebbe perdere quote di mercato a livello globale, visto che in molti paesi la qualità delle connessioni Internet non è sufficiente a garantire un’esperienza di qualità senza un’unità ottica.

Layden è quindi dell’idea che Sony stia conducendo analisi di mercato approfondite per valutare la necessità di un’unità ottica in futuro.

Naturalmente prima o poi arriverà il momento in cui Sony deciderà che l’unità ottica non sarà più necessaria, ma difficilmente questo succederà con PS6, poiché il mercato globale dell’azienda è talmente vasto che continua a richiedere il supporto fisico.

Probabilmente Sony offrirà un lettore ottico opzionale per PS6, come per l’attuale PlayStation 5, in modo da soddisfare le esigenze dei 170 paesi in cui è leader di mercato.