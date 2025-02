Opera Software ASA, società norvegese di sviluppo software nota soprattutto per il browser Web omonimo e tutte le sue varianti, ha da poche ore annunciato un nuovo browser, piuttosto particolare, chiamato Opera Air.

Si tratta di un browser progettato con focus sulla mindfulness e sul benessere digitale degli utenti e offre svariate funzionalità pensate per ridurre lo stress e migliorare la concentrazione durante la navigazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Arriva Opera Air, il nuovo browser che vuole farci sentire meglio

Opera ha recentemente condotto un sondaggio che ha svelato quanto gli utenti abbiano bisogno di un browser che possa calmarli e farli sentire meno stressati durante le giornate frenetiche, trascorse a navigare tra un sito e l’altro e a barcamenarsi tra mille schede aperte.

Per cercare di venire incontro a queste esigenze, la società ha annunciato Opera Air, il “primo browser al mondo che ha come fulcro la mindfulness“. Si tratta di un browser sicuro e pienamente funzionale che ha l’obiettivo proprio la riduzione dello stress e il miglioramento della salute (mentale) degli utilizzatori. La genesi di questo browser, viene spiegata da Mohamed Salah, direttore senior presso Opera;

Il Web è bellissimo, ma può essere caotico e opprimente. Abbiamo deciso di esaminare modi supportati dalla scienza per aiutare i nostri utenti a navigarlo in modo da farli sentire e funzionare meglio.

Le funzionalità di Opera Air

Le funzionalità del browser Opera Air si basano sulla volontà di migliorare la consapevolezza degli utenti durante la navigazione Web, in modo da rendere le sessioni di navigazione più piacevoli e rilassanti.

Take a Break

La funzionalità Take a Break mette a disposizione degli utenti alcuni esercizi di mindfulness, richiamabili attraverso la barra laterale in modo da essere sempre a disposizione durante la giornata. Le tipologie di esercizio disponibili sono:

Esercizi di respirazione (utili per ridurre lo stress e la pressione sanguigna)

(utili per ridurre lo stress e la pressione sanguigna) Esercizi per il collo (utili per alleviare la tensione e prevenire i dolori)

(utili per alleviare la tensione e prevenire i dolori) Sessioni di meditazione (utili per raggiungere il rilassamento e migliorare la concentrazione)

(utili per raggiungere il rilassamento e migliorare la concentrazione) Scansioni corporee complete (utili per “connettere profondamente” mente e corpo).

Ogni tipologia di esercizio, a sua volta, offre all’utente la possibilità di personalizzare l’esercizio stesso per quanto riguarda la durata, la voce che accompagna durante l’esercizio e molto altro. Take a Break include anche un promemoria per le pause che può essere impostato (o disattivato) dall’utente.

Boosts

La funzionalità Boosts di Opera Air si preoccupa di stimolare le onde celebrali tramite battiti binaurali (frequenze sonore leggermente diverse tra le due orecchie) e suoni specifici, con l’obiettivo di stimolare la creatività, alleviare lo stress e migliorare il livello di concentrazione dell’utente. È ottimizzata per l’utilizzo tramite cuffie.

All’atto pratico, i Boosts sono delle vere e proprie tracce audio (che di base durano 30 minuti ma possono essere ridotti a 15 o estesi all’infinito) che combinano musica, suoni ambientali e battiti binaurali; l’utente può regolare il livello di queste tre componenti, optando per renderne una dominante rispetto alle altre.

Come Take a Break, anche la funzionalità Boosts è collocata nella barra laterale del browser per essere sempre a disposizione degli utenti.

Altre funzionalità di Opera Air

Oltre alle due funzionalità principali legate al mindfulness, Opera Air offre alcune peculiarità che investono l’intera interfaccia del browser, adattiva e chiamata Air UI.

Essa è pensata per creare un ambiente rilassante, con un’interfaccia trasparente e minimalista che si adatta allo sfondo e al tema impostato sul computer; a tal proposito, il browser offre una selezione di sfondi Air, caratterizzata da animazioni e scene rilassanti.

Ogni volta che l’utente raggiunge la schermata iniziale del browser, ritroverà delle citazioni “positive” (la funzionalità è disattivabile) che potranno essere modificate e condivise online come post sui social.

Opera Air integra anche un ad blocker (strumento che “blocca” gli annunci pubblicitari) che, secondo Opera, contribuisce a eliminare le distrazioni e a ridurre lo stress.

Come provare il nuovo browser Opera Air

Al momento, il nuovo Opera Air è disponibile per i computer Windows e macOS in “accesso anticipato” (quindi probabilmente non è ancora la versione definitiva).

Per scaricarlo, basterà visitare la pagina dedicata (tramite questo link), effettuare un clic su “Scarica Opera Air” e procedere con l’installazione del file scaricato. Non abbiamo informazioni circa il suo rilascio in forma definitiva.