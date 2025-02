Una delle novità più attese di inizio 2025 per il mondo tech è, senza dubbio, la nuova NVIDIA RTX 5090. La scheda video sta facendo discutere in questi giorni, sia per prestazioni inferiori alle attese (ma comunque ben superiori rispetto a qualsiasi altra scheda disponibile sul mercato) che per una disponibilità scarsa, come ampiamente previsto nelle scorse settimane, che si traduce prezzi elevati, superiori anche al listino fissato da NVIDIA e dai vari produttori partner.

In questo contesto complicato, arrivano le prime segnalazioni su possibili problemi per la nuova scheda di NVIDIA. La maggior parte di queste segnalazioni arriva dalla Cina, dove NVIDIA (per evitare sanzioni) ha realizzato una versione dedicata della scheda, la RTX 5090D. Vediamo, quindi, di fare il punto su quello che sta succedendo alla nuova scheda video top di gamma di NVIDIA.

NVIDIA RTX 5090: problemi per la nuova scheda?

I primi segnali di problemi per la NVIDIA RTX 5090 arrivano dalla Cina. Diverse testimonianze, infatti, confermano dei brick per la scheda (come detto, si tratta della RTX 5090D) e, in particolare, per le versioni realizzate da Colorful, Manli e, in un numero inferiore di casi, Gigabyte (uno dei brand di riferimento anche in Europa per il segmento delle schede video).

La maggior parte dei problemi sembrano essere legati agli ultimi driver rilasciati per la scheda video, che causerebbero il brick della scheda, che non verrebbe più rilevata dal computer. Il problema, secondo le segnalazioni, coinvolgerebbe anche la RTX 5090 (quindi la versione per il mercato globale che viene distribuita, con un numero limitato di unità, anche sul mercato italiano).

Il mancato rilevamento della scheda è stato segnalato anche su Reddit, in questo caso da un utente che ha acquistato la RTX 5090 in versione ASUS ROG Strix. Il problema, secondo alcune ipotesi, potrebbe essere legato alla compatibilità con PCIE 5.0 e passando alla versione Gen 4 sarebbe possibile risolvere, almeno in modo parziale, la questione. Non mancano anche segnalazioni di una fusione dei cavi a 16 pin per l’alimentazione della scheda.

Al momento, in ogni caso, il quadro è tutt’altro che chiaro. Una piccola percentuale delle schede distribuite inizialmente potrebbe avere dei difetti di fabbricazione e anche il software, non ancora ottimizzato, potrebbe rappresentare un problema. La maggior parte delle segnalazioni sui problemi della RTX 5090 sembra arrivare dalla Cina, anche per via di un (probabile) maggior numero di unità già distribuite rispetto al mercato globale.

Per il momento, NVIDIA non ha commentato le notizie emerse in queste ore sui problemi della RTX 5090.

Un lancio difficile per le RTX 50

Ricordiamo che, per quanto riguarda la nuova generazione di schede RTX 5000, NVIDIA ha, per il momento, lanciato solo i modelli di fascia alta, la RTX 5090 e la RTX 5080 che, per il momento, sembra essere quella che ha deluso di più in termini di prestazioni. In ogni caso, le due schede sono quasi introvabili (soprattutto al prezzo di listino) in Italia. Bisognerà attendere il prossimo mese di marzo per il lancio delle altre due schede anticipate in occasione del CES 2025 ovvero la RTX 5070 e la RTX 5070 Ti. Sono in arrivo, inoltre, le versioni per notebook delle nuove RTX (in questo caso si arriverà fino alla RTX 5050).