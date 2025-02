Il team di WhatsApp sta lavorando per rendere i contenuti visualizzabili una sola volta accessibili anche dai dispositivi collegati.

Inizialmente i contenuti effimeri si potevano inviare e ricevere solo attraverso il dispositivo principale, ma successivamente l’invio era possibile anche dai dispositivi collegati, ma non la visualizzazione. Ora WhatsApp sta rimuovendo anche quest’ultima limitazione.

WhatsApp testa la visualizzazione dei contenuti effimeri anche dai dispositivi connessi

Alcuni utenti della versione beta di WhatsApp per iPhone ora possono aprire immagini, video e messaggi vocali visualizzabili una volta sola anche dai loro dispositivi collegati, inclusi i desktop.

Questa modifica elimina la necessità di controllare un dispositivo primario ogni volta che viene ricevuto un contenuto effimero, migliorando l’esperienza multipiattaforma di WhatsApp.

Queste protezioni includono ancora le restrizioni che impediscono ai destinatari di registrare lo schermo, esportare o inoltrare il contenuto, sebbene possano comunque aggirarle utilizzando un dispositivo secondario.

Questa novità, in fase di sperimentazione anche per Android, è attualmente disponibile per alcuni utenti della versione beta 25.2.10.76 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente nei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iPhone iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

