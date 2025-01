Molti utenti in tutto il mondo stanno segnalando che il loro smartwatch Garmin si blocca o rimane bloccato in una schermata di avvio persistente definita “triangolo blu della morte”.

Il problema sembra interessare un’ampia gamma di smartwatch Garmin e a quanto pare è diffuso in molti paesi. Nonostante i dettagli al momento siano scarsi, il bug sembra essere correlato all’avvio di qualsiasi attività che utilizza il GPS dello smartwatch.

I modelli interessati sembrano essere Garmin Epix Pro (Gen 2), Garmin Fenix ​​8 e Fenix ​​7, Garmin Forerunner 165, 255, 265, 955, 965 e 55, Garmin Vivoactive 5, Garmin Venu 3 e Venu 2, Garmin Lily 2 e Lily 2 Active, Garmin Instinct 3, tuttavia potrebbero essere interessati anche altri modelli dotati di GPS.

Molti smartwatch Garmin si bloccano, ecco un espediente

Garmin ha riconosciuto il problema e rassicura che sta esaminando i report dei dispositivi che mostrano un triangolo blu quando si avvia un’attività GPS e nel frattempo la società suggerisce che un reset applicando una pressione prolungata sul pulsante di accensione potrebbe ripristinare la funzionalità.

Alcuni utenti segnalano di aver risolto dopo aver ripristinato i loro dispositivi, mentre altri affermano che il problema si ripresenta in seguito.

Tuttavia è importante tenere presente che i ripristini di fabbrica cancellano i contenuti di Connect IQ, i dati di Body Battery, le informazioni di Garmin Wallet e le impostazioni personalizzate, quindi è consigliato eseguire il backup dello smartwatch prima di tentare un ripristino.

Sebbene la causa principale del problema non sia chiara, potrebbe dipendere da un aggiornamento firmware difettoso che interessa i sottosistemi GPS, dato che alcuni utenti Garmin riferiscono che le attività non GPS non sembrano innescare il boot loop, ma finché Garmin non rilascerà una soluzione definitiva, si consiglia di procedere con cautela.