TP Vision, azienda olandese che produce e commercializza le smart TV a marchio Philips, ha presentato a Barcellona la nuova gamma 2025 delle TV Philips Ambilight.

Suddivisa fondamentalmente in due tronconi, con due modelli OLED+ destinati alla fascia premium, e altri cinque modelli (due OLED, due mini-LED e uno D-LED) che si distribuiscono sulle altre fasce del mercato, la nuova gamma cerca di offrire la soluzione più adatta a ogni esigenza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Annunciate ufficialmente le Philips Ambilight TV 2025

Come anticipato in apertura, è stata annunciata ufficialmente la nuova gamma 2025 delle smart TV Philips Ambilight, apprezzatissimi prodotti caratterizzati (come suggerito dal nome stesso) dalla presenza della tecnologia Ambilight, un sistema di illuminazione dinamica presente sul retro della TV (segue, ad esempio, i colori della scena mostrata sul pannello).

La nuova gamma, che debutterà nel corso del 2025, è composta da un totale di sette modelli che spaziano dagli OLED+ (fascia premium, modelli OLED+950 e OLED+910) agli OLED “standard” (modelli OLED810 e OLED760), dai mini-LED (modelli MLED950 e MLED910) ai D-LED (modello PUS9000 “The One”).

Tutti i televisori Philips della gamma 2025 sono compatibili con Moments, una nuova app che consente di trasferire rapidamente foto dai dispositivi mobili al televisore, con la possibilità di creare dei video (con modelli, audio, transizioni, effetti speciali e filtri) durante la visione sul grande schermo.

Philips Ambilight TV OLED+950 e OLED+910

Tuffiamoci all’interno della gamma 2025 delle smart TV Philips Ambilight partendo dai due modelli di fascia più alta, quelli della serie OLED+, due modelli basati sulla più recente versione del sistema operativo Android TV con interfaccia Google TV.

Il modello di punta sarà indubbiamente OLED+950, realizzata nelle varianti da 65 e 77 pollici, e caratterizzata da un design ultra-sottile con cornici (nere, in metallo) ridotte all’osso e una finitura in nero lucido con angoli diamantati.

Cuore pulsante della TV è il processore P5 AI Dual Engine di nona generazione, potenziato rispetto al passato per gestire al meglio ogni aspetto, dalle funzionalità (di routine o più avanzate) alla qualità dell’immagine: troviamo funzionalità di intelligenza artificiale (chiamata “Adattiva”) sia per analizzare e classificare i contenuti che per regolare effettivamente i parametri come colori (AI Adaptive Gamut Enhancer), luminosità e gestione dell’HDR (Specular Highlight Enhancement), nitidezza e molto altro (AI Machine Learn Sharpness V3, AI Smart Bit Ehnancement V4 e AI Perfect Reality V4).

A supporto, è poi stata implementata la tecnologia OLED META 3.0 che include il nuovo pannello Primary RGB Tandem OLED. Grazie a una struttura a quattro strati, migliora la resa sulla gamma cromatica (99,5% DCI-P3), la luminosità (350 nit su schermata bianca e 3700 nit di picco) e blocca il 99% dei riflessi. Sul fronte dell’audio, Philips Ambilight TV OLED+950 può vantare un sistema 2.1 da 70 W.

Questa ammiraglia strizza l’occhio anche ai videogiocatori, introducendo una nuova versione della “Game Bar” che guadagna la funzione di rilevamento automatico (per i titoli più popolari esistono dei filtri predefiniti), i filtri personalizzati (per regolare l’aspetto di ogni gioco e salvarli su un profilo dedicato) e una funzionalità di zoom delle minimappe (che possono essere ingrandite, spostate in un altro punto dello schermo e rese trasparenti).

Un gradino più sotto si colloca il modello OLED+910 che arriva nelle varianti da 55, 65 o 77 pollici. Questo modello offre lo stesso pannello, la stessa tecnologia Meta 3.0 e le stesse accortezze verso i videogiocatori del modello OLED+950 ma presenta due differenze sostanziali, una “sotto al cofano” e una in bella mostra.

Sotto al cofano, cambia il processore che, in questo caso, è il P5 AI di nona generazione (senza Dual Engine). La differenza più evidente è legata al sistema audio che qua è targato Bowers & Wilkins (ha una potenza nominale di 81 W da otto canali) ed è integrato nella parte subito sotto lo schermo, nascosto da un rivestimento in tessuto grigio che riprende la colorazione dei piedini.

Philips Ambilight TV OLED810 e OLED760

Proseguiamo e, scendendo un gradino sotto, troviamo le nuove Philips Ambilight TV OLED del 2025: troviamo anche in questo caso due modelli che, però, si distinguono tra loro per svariate differenze.

Il modello OLED810 è, tra i due, l’unico basato su Android TV con Google TV. Può contare sullo stesso processore (P5 AI di nona generazione), sulle stesse tecnologie di regolazione dell’immagine e sugli stessi accorgimenti per i videogiocatori della OLED+910.

Essa offre un pannello OLED_EX da 42, 48, 55, 65 e 77 pollici con potenza più elevata rispetto al passato (luminosità di picco a 1500 nit per le tre varianti più generose). Il sistema audio (2.1) integrato è da 70 W (tranne sulla 42″ che offre un sistema 2.1 da 50 W).

Dal punto di vista estetico, anche in questo caso troviamo una cornice (nera, in metallo) ridotta all’osso e un supporto centrale “girevole” a forma di pillola con finitura cromata satinata; sulla versione da 77″, invece, troviamo due piedini cromati ad arco.

Il modello OLED760 è il nuovo esponente della gamma più popolare e di successo tra le Philips Ambilight TV. Arriva nelle versioni da 48, 55, 65 e 77 pollici, può contare su un pannello OLED_EX (con luminosità di picco a 1000 nit) e si affida al processore P5 AI di settima generazione.

A differenza della OLED810, questa TV è basata sul sistema operativo Titan OS che include Game Bar 2.0 (accesso ai servizi di cloud gaming targati Blacknut e Boosteroid) e il motore Intellisound (regola l’audio grazie a rilevamenti del contenuto multimediale in riproduzione effettuati dall’IA).

La Philips Ambilight TV OLED760 è compatibile con AMD Freesync Premium e, tramite tutti e quattro gli ingressi HDMI presenti, è in grado di adattare il refresh rate tra i 48 e i 120 Hz.

Philips Ambilight TV MLED e D-LED, tutti con tecnologia QLED

Abbandoniamo il segmento delle TV OLED per spostarci a quello delle TV QLED: tutti i modelli Philips Ambilight TV con retroilluminazione LED della gamma 2025, infatti, diventano TV QLED grazie all’implementazione della più recente tecnologia dei pannelli Quantum Dot.

I tre nuovi modelli, due mini-LED (MLED950 e MLED910) e uno D-LED (PUS9000 “The One”) sono basati sulla piattaforma Titan OS e guadagnano la Game Bar 2.0 (come spiegato in precedenza, offre l’accesso al cloud gaming di Blacknut e Boosteroid).

Inoltre, tutti e tre questi modelli includono il motore Intellisound che sfrutta l’IA per rilevare il tipo di contenuto multimediale (audio o video) in riproduzione e scegliere il profilo audio più adeguato.

Philips Ambilight TV MLED950 è basata sulla piattaforma P5 AI di settima generazione, vanta un pannello QLED da 65 o 75 pollici con retroilluminazione mini-LED, refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco a 1200 nit. Offre un sistema audio 4.1 da 60 W (due driver verso il basso, due driver laterali e un subwoofer posteriore che “riflette” sulla parete).

Inoltre, questa è l’unica delle tre TV QLED a potere contare sul sistema di illuminazione Ambilight Plus nella zona posteriore: questo sistema è in grado di tracciare in maniera più precisa i movimenti all’interno dell’immagine (riprodotta sullo schermo) e aumenta il numero di zone LED a 192 per creare un alone più dinamico e “ad alta risoluzione”.

Philips Ambilight TV MLED910 è basata su una versione più datata della piattaforma P5 e vanta un pannello QLED (retroilluminazione mini-LED) fino a 144 Hz che può spingersi fino ai 1000 nit di luminosità. Il sistema audio varia a seconda della dimensione dello schermo: nelle varianti da 55 e 65 troviamo un sistema audio 4.0 (da 40 W); nelle varianti da 75 o 85 pollici troviamo un sistema audio 2.1 (da 50 W) con subwoofer posteriore.

Philips Ambilight QLED PUS9000 “The One” è l’ennesima iterazione di quella che, secondo Philips, è la TV che porta sulla fascia media le migliori specifiche delle TV di fascia alta. Disponibile nelle varianti da 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici, vanta un pannello LCD QD WCG con refresh rate a 144 Hz.

Il sistema audio integrato varia a seconda delle dimensioni: partiamo dal più “basic” sistema 2.0 da 20 W (sulla 43″) per poi andare su un sistema 4.0 da 40 W (sulle 50″, 55″ e 65″) e infine arrivare a un sistema 2.1 da 50 W (sulle 75″ e 85″).

Disponibilità dei nuovi Philips Ambilight TV 2025

TP Vision non ha purtroppo fornito informazioni legate ai prezzi delle nuove smart TV Philips Ambilight che debutteranno nel corso del 2025. Di seguito, modello per modello, riportiamo invece le indicazioni legate alla disponibilità.