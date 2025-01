A ottobre OpenAI ha annunciato Canvas, una nuova interfaccia collaborativa di ChatGPT basata sul modello di intelligenza artificiale GPT4-o.

Canvas è pensato principalmente per gli utenti di ChatGPT che lavorano su progetti di scrittura e di programmazione che possono diventare più produttivi attraverso un’interfaccia aggiornata e nuovi strumenti, come ad esempio la possibilità di intervenire in sezioni specifiche del codice o di usufruire dei suggerimenti in tempo reale che tengono conto del progetto su cui si sta lavorando.

Canvas può usare anche il modello o1 che permette a ChatGPT di ragionare

La società ora ha annunciato che Canvas può usare anche il modello o1, l’ultimo modello di intelligenza artificiale che ha capacità di ragionamento, selezionandolo dall’apposito menu a tendina. La funzionalità è disponibile per tutti gli utenti Pro, Plus e Team e tra un paio di settimane potranno utilizzarla anche gli utenti Enterprise ed Edu.

OpenAI ha aggiunto a Canvas anche la possibilità di eseguire il rendering di codice HTML e React consentendo di visualizzare l’output, una funzionalità già disponibile per gli utenti Pro, Plus e Team e accessibile anche per gli utenti gratuiti all’interno di Canvas.

La società ha infine integrato completamente Canvas nell’app desktop di ChatGPT per macOS per tutti gli utenti, sia paganti che non.

OpenAI sta lanciando anche la funzionalità sperimentale Tasks per ChatGPT che consente agli utenti di pianificare azioni e promemoria futuri, una tantum o ricorrenti.