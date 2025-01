Nella giornata di ieri, 23 gennaio, Logitech ha annunciato l’espansione del suo programma di riparazioni fai-da-te in collaborazione con iFixit, azienda statunitense specializzata nel settore delle riparazioni, programma già presente negli Stati Uniti d’America e ora disponibile in altri 62 Paesi, Italia compresa.

“I nostri prodotti sono progettati per una qualità e una longevità eccezionali. La riparabilità ne estende ulteriormente la durata, aumentando il valore e la soddisfazione dei clienti. La normale usura è inevitabile, ed è per questo che ci sforziamo di rendere più semplice l’accesso ai pezzi di ricambio originali Logitech per i loro dispositivi. La presenza di guide per le riparazioni della comunità globale di iFixit in più lingue incoraggia un maggior numero di persone a eseguire riparazioni semplici, risparmiando denaro e riducendo gli sprechi” ha commentato Prakash Arunkundrum, direttore operativo di Logitech.

Cosa sapere sulle riparazioni fai-da-te di Logitech e iFixit

Il Logitech Repair Hub sul sito di iFixit è la sede in cui trovare i pezzi di ricambio originali di più di più di 20 dispositivi Logitech e Logitech G, fra cui mouse, cuffie e tastiere, con al corredo gli attrezzi, e tutte le istruzioni necessarie per ripararli in autonomia.

Basta accedere alla relativa pagina web, selezionare il dispositivo da riparare e individuare il ricambio necessario, aiutandosi magari con le guide, molto dettagliate e corredate di varie foto e immagini, che permettono di capire, fra le altre cose, anche quali strumenti servono per le riparazioni, anch’essi acquistabili direttamente da lì.

Essendo i dispositivi di Logitech spesso costosi, può rivelarsi molto utile avere a disposizione un portale in cui trovare e comprare tutti gli strumenti necessari per ripararli, alternativa alla pattumiera e alla sostituzione che, secondo quanto emerso da un sondaggio di YouGov del 2021, è risultata preferita da oltre il 54% dei consumatori a livello globale.

Logicamente, contano molto anche i costi delle riparazioni, come sottolineato da una più recente analisi di Consumer Reports, e anche la crescente rilevanza del tema della sostenibilità, questione ormai importante e promossa sia negli Stati Uniti che nel Vecchio Continente, con le nuove norme europee sul diritto alla riparazione.

Comunque, tutti i dettagli sul nuovo programma di Logitech e iFixit e sui dispositivi riparabili, sono reperibili sul relativo sito web.