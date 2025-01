Sono passati pochi giorni dalla presentazione, avvenuta al CES 2025, di alcune tra le novità più interessanti legate alla smart home. Parliamo di Aqara, brand che sta crescendo in maniera esponenziale in questo mercato, che porta in Italia i primi prodotti visti alla fiera di Las Vegas. Sono cinque, e presto ve ne parleremo presto in maniera dettagliata nelle nostre recensioni, per ora facciamo un riepilogo e scopriamo nel dettaglio caratteristiche e promozioni.

Aqara Panel Hub S1 Plus EU

La novità più interessante presentata a Las Vegas da Aqara è indubbiamente questo pannello di controllo (come vedete in copertina) da fissare alla parete per controllare la smart home senza dover ricorrere a smartphone o tablet. Si installa al posto di un normale interruttore della luce e può controllare fino a 2 luci cablate, così da poter controllare anche luci o apparecchi non intelligenti.

Il punto di forza però è la connettività wireless a doppia banda, per controllare i dispositivi della casa connessa come telecamere, termostati, luci, tende e molo alto, ma anche per avviare automazioni o scene predefinite. Aqara Panel Hub S1 EU integra anche un hub Zigbee, così da connettere eventuali sensori e ad Aqara Home e ad altri ecosistemi Matter.

La presenza dello schermo apre a numerosi scenari, come la possibilità di regolare l’intensità e il colore delle luci o impostare la temperatura di un termostato. Se possedete una o più telecamere potete configurare il pannello in modo da visualizzare i flussi video sullo schermo: un esempio tipico può essere quello del campanello, con l’utente che può visualizzare chi è alla porta ed eventualmente aprirla se dotata di serratura intelligente.

Il pannello è inoltre in grado di fornire indicazioni sul consumo delle luci collegate ai due interruttori e supporta la tecnologia Smart Load di MARS che controlla le luci in modalità wireless mantenendole costantemente alimentate, così da permetterne il controllo anche attraverso altri dispositivi. Grazie a un sensore di movimento lo schermo si accende solamente quando una persona si avvicina, così da ridurre i consumi e ridurre il fastidio nel caso il pannello sia montato in camera.

L’interfaccia può essere personalizzata per incontrare le preferenze e i gusti di ognuno, modificando temi, widget e dashboard, o utilizzare le proprie foto come sfondo. Il dispositivo misura 172 x 86 x 42,2 millimetri, può essere installato nelle normali scatole elettriche italiane e ha una risoluzione di 1440 x 720 pixel.

Aqara Touchscreen Dial V1 EU

Altrettanto interessante è il secondo dispositivo, Aqara Touchscreen Dial V1 EU, anch’esso in grado di controllare due luci cablate (richiede la presenza del neutro) e sei pulsanti virtuali per controllare in modalità wireless altrettanti dispositivi connessi. Sono disponibili inoltre fino a 18 widget per controllare dispositivi e scene, sia con lo schermo touch che con il controllo rotativo.

Quest’ultimo risulta perfetto, ad esempio, per aprire e chiudere le tende, o per regolare l’intensità delle luci e offre un feedback aptico decisamente gradevole da utilizzare. Dispone di connettività WiFi dual band e può essere integrato senza particolari difficoltà nelle principali piattaforme di terze parti così da controllare anche dispositivi di altri produttori.

Sono presenti inoltre diversi sensori, tra cui uno di umidità e temperatura, per fornire letture precise e semplificare la gestione dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento (ma può anche mostrare i dati provenienti da altri sensori Aqara) e un sensore di prossimità per attivare lo schermo solo quando le persone si avvicinano, per ridurre i consumi e l’inquinamento luminoso di notte.

Così come accade per Panel Hub S1, anche in questo caso l’interfaccia può essere personalizzata per rispecchiare le necessità di ognuno, mostrando ad esempio l’ora, la data, le previsioni del tempo o la temperatura. Il tutto con un design che rappresenta il giusto compromesso tra il moderno e il classico.

Aqara Display Switch V21 EU

Aqara ha inserito uno schermo anche all’interno di Display Switch V1 EU, un interruttore (anche in questo caso è necessaria la presenza del neutro) che può controllare due luci, con pulsanti wireless aggiuntivi per controllare altri dispositivi intelligenti. Come Panel Hub, anche in questo caso troviamo la tecnologia MARS, che lascia alimentata la luce per consentire il controllo anche da altre applicazioni.

Funziona tramite Zigbee e supporta Matter over bridge con un dispositivo Aqara (come Hub M3) per essere utilizzato senza alcun problema anche con ecosistemi di terze parti. Visto che siamo di fronte a un dispositivo alimentato troviamo anche la funzione di ripetitore Zigbee, così da estendere la copertura e l’affidabilità della rete domestica.

Lo schermo da 2,08 pollici può essere personalizzato con testo, icone e può visualizzare i dettagli di un massimo di quattro pulsanti, o mostrare altre informazioni. Dispone di un sensore di prossimità per attivare lo schermo solamente quando si avvicina qualcuno, così da ridurre i consumi ed evitare fastidi di notte.

Aqara Light Switch H2 EU

Niente schermi invece per Aqara Light Switch H2 EU, il più “semplice” dei nuovi controller presentati al CES. È disponibile in due varianti, 1 canale e due pulsanti o 2 canali e 4 pulsanti ed è destinato a sostituire i tradizionali interruttori presenti nelle nostre case. Può essere utilizzato con o senza il neutro, per semplificare l’installazione in ogni situazione, anche se la presenza del neutro permette di utilizzare alcune funzioni evolute, come la protezione da sovraccarico, il monitoraggio dei consumi e la possibilità di utilizzare un indicatore LED, utile soprattutto se utilizzate l’interruttore all’esterno della stanza da controllare.

I pulsanti superiori possono essere utilizzati per controllare le luci collegate, mentre quelli inferiori consentono di controllare altri dispositivi in modalità wireless, con la possibilità di configurare azioni diverse a fronte di una pressione singola, doppia o tripla dei pulsanti, ampliando così il ventaglio di opportunità a disposizione. La connettività è al top, visto che sono supportati sia Zigbee che Thread, il protocollo nativo dello standard Matter, con cui ovviamente questo interruttore è compatibile.

Anche questo modello non stacca la corrente quando il tasto viene premuto, permettendo così ai dispositivi connessi di essere controllati anche tramite altre app, cosa che risulterebbe impossibile qualora mancasse l’alimentazione. Questo interruttore, così come tutti gli altri modelli presentati, è compatibile con le scatole da incasso da 55 millimetri, anche se è possibile utilizzarli, tramite adattatori facilmente reperibili in commercio, anche con le scatole di tipo 503 e 504.

Aqara LED Bulb T2

Tutti questi interruttori risultano particolarmente utili se avete luci intelligenti, controllabili sia tramite app che tramite interruttore tradizionale. Ma cosa fare se non ne avete nessuna in casa? Ecco Aqara LED Bulb T2, una lampadina in standard E27 disponibile nella versione RGB CCT a colori o CCT con live bianca regolabile da 2700K a 6500K (2000K-9000K per la variante a colori). Entrambi i modelli raggiungono una luminosità massima di 1.100 lumen con un indice di colore Ra>90 che consente di apprezzare i colori in maniera molto realistica.

La lampadina si collega all’ecosistema Aqara tramite Zigbee e Thread, risultando quindi compatibile anche con lo standard Matter, per essere condivisa e utilizzata anche su ecosistemi di terze parti senza alcun problema. Intensità e colore possono essere controllati con estrema precisione attraverso Aqara Home o utilizzando uno degli interruttori illustrati in precedenza.

E se avete più lampadine potete raggrupparle nella companion app per controllarle come se fossero una singola unità. Potete inoltre gestire il comportamento in caso di mancanza della corrente, scegliendo se ripristinare lo stato precedente o lasciandola spenta, per evitare di essere svegliati improvvisamente nel cuore della notte.