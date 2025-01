Canon ha appena annunciato il lancio di Live Switcher Mobile, un’app gratuita per iOS (qui su Apple Store), destinata a tutti gli utenti che desiderano fare del live streaming di alta qualità sfruttando un setup multicamera con cui trasmettere su YouTube, Facebook e altre piattaforme social.

L’innovazione permette infatti agli utenti interessati di migliorare la personalizzazione nella creazione di contenuti in streaming, favorire la commutazione multicamera tra un massimo di tre dispositivi come iPad o iPhone, se connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Perché usare Live Switcher Mobile

I passi in avanti determinati dall’uso di Live Switcher Mobile sono notevoli. Come spiegato dalla stessa azienda in un comunicato stampa, l’app semplifica infatti notevolmente la configurazione dell’ambiente di livestreaming eliminando la necessità di dotarsi di apparecchiature ingombranti e costose come PC e sistemi di cablaggio, riuscendo invece a posizionare liberamente i dispositivi dove si desidera, al fine di ottenere gli angoli di visione più efficaci.

Inoltre, agli utenti è permesso specificare il numero di secondi che devono trascorrere prima che il dispositivo di ripresa passi automaticamente a un altro, per trasmettere dei video con flusso dinamico anche quando si lavora da soli e si è nell’impossibilità di azionare manualmente più dispositivi, ottenendo in questo modo un effetto ancora più personalizzato.

Tra le altre opportunità che renderanno più unico il proprio esperimento di live streaming c’è poi la possibilità di aggiungere testo e grafica sullo schermo, così come il controllo dei commenti degli spettatori in tempo reale, stimolando una comunicazione bidirezionale.

Ricordiamo altresì che l’app può trasmettere in live streaming gli schermi dei dispositivi per riprodurre facilmente altri contenuti, come il gameplay dal vivo, o le applicazioni su dispositivi iOS. Il video della fotocamera di un altro device può inoltre essere sovrapposto alla schermata del livestream in maniera tale che gli spettatori possano vedere le reazioni dello streamer insieme al video dello schermo dello smartphone.

Requisiti richiesti e limitazioni

L’unico requisito richiesto è l’aggiornamento di tutti i dispositivi a sistemi operativi come iOS/iPadOS 16 o versioni più recenti, e la già rammentata connessione alla stessa rete Wi-Fi.

Per il resto, è evidente come l’app possa migliorare la trasmissione in streaming, rendendo più versatile l’utilizzo dei dispositivi Apple per i gameplay dal vivo o per le dimostrazioni di app e software.

Ricordiamo tuttavia che, anche se l’app è gratuita, alcune sue funzioni sono a pagamento (il costo dell’abbonamento è di 17,99 dollari al mese). Bisogna infatti disporre di un piano per cambiare la risoluzione, nascondere i watermark e, ancora, rimuovere la pubblicità. Per il resto, le novità non dovrebbero mancare: l’app infatti aggiungerà in futuro il supporto per le fotocamere digitali al fine di garantire streaming di qualità ancor più elevata e, probabilmente, anche il supporto ai video in 4K.