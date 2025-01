Con la presentazione dei nuovi Mac M4 a ottobre, Apple ha mostrato anche una fugace anteprima della nuova app Mail per macOS.

L’azienda ha introdotto la nuova app Mail su iPhone a dicembre con iOS 18.2, ma da allora non è più arrivata su nessun’altra delle piattaforme Apple, nemmeno con la beta di macOS 15.3, ma presto la situazione potrebbe cambiare.

La nuova app Apple Mail arriverebbe su Mac e iPad ad aprile

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, la nuova app Mail di Apple arriverà molto presto sui Mac con l’imminente rilascio di macOS 15.4 che probabilmente entrerà in versione beta nelle prossime settimane e debutterà ad aprile.

Gurman afferma l’app Mail aggiornata utilizzerà l’intelligenza artificiale per dare priorità ai messaggi e ordinare i contenuti in diverse caselle di posta, come già possibile su iPad e iPhone.

Inoltre Mark Gurman ha aggiunto che l’app Mail riprogettata arriverà anche su iPad nello stesso periodo. Al momento non è disponibile né in iPadOS 18.2 né in iPadOS 18.3, ma a questo punto potrebbe debuttare per gli utenti iPad con l’uscita di iPadOS 18.4.

Secondo Gurman il 2025 dovrebbe essere un anno importante per Apple e in questi giorni si è soffermato su cosa possiamo aspettarci quest’anno dal colosso di Cupertino.