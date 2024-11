Nel corso delle ultime ore, la compagnia DJI ha annunciato ufficialmente Mic Mini, il suo nuovo modello di microfono di tipologia lavalier dalle dimensioni compatte, compatibile con smartphone e fotocamere: scopriamone insieme i dettagli e le principali specifiche tecniche.

DJI Mic Mini: cancellazione del rumore, anti-clipping e tanto altro

Una delle caratteristiche maggiormente apprezzabili di DJI Mic Mini risiede nel design estremamente compatto rispetto ai microfoni della compagnia precedentemente usciti, con un peso ridotto a soli 10 grammi che gli permette di essere indossato facilmente con due distinte modalità, grazie all’attacco magnetico o al clip tradizionale. Buona in questo caso l’autonomia, sia per il trasmettitore che per il ricevitore, con una durata dichiarata totale pari a circa 48 ore, grazie anche alla presenza della custodia di ricarica, superando di gran lunga DJI Mic 2.

DJI Mic Mini offre la funzionalità di cancellazione attiva del rumore a due livelli, che consente di eliminare selettivamente i rumori esterni per restituire una voce chiara e nitida in ogni condizione, dagli ambienti silenziosi fino ad arrivare a quelli più rumorosi.

A questa si aggiunge poi la regolazione automatica anti-clipping, grazie alla quale il microfono riduce automaticamente l’audio in entrata nel caso in cui risulti troppo alto, garantendo una buona qualità generale del suono. Il nuovo modello di microfono può essere collegato grazie a DJI OsmoAudio a diverse action-cam della compagnia come Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 e Osmo Pocket 3, senza utilizzare il ricevitore in questo caso.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo DJI Mini è disponibile sul sito ufficiale della compagnia e su Amazon a partire da 89 euro, assieme al bundle che comprende due trasmettitori, una custodia di ricarica e un ricevitore, al costo di 169 euro.

Acquista DJI Mic Mini su Amazon a 89 euro

Acquista DJI Mic Mini con 2 ricevitori e custodia di ricarica a 169 euro