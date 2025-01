Dopo avere portato una carrellata di novità al CES di inizio mese, AMD ha immesso sul mercato, un po’ in sordina, la nuova CPU Zen 4 economica AMD Ryzen 5 7400F.

Questa soluzione, che è a tutti gli effetti la CPU più economica tra quelle con socket AM5 (Raphael), è pensata per il segmento dei computer desktop da gaming di fascia media e ricalca, grosso modo, la sorella maggiore Ryzen 5 7500F lanciata nel luglio del 2023.

Arriva la nuova CPU AMD Ryzen 5 7400F

Come anticipato in apertura, ripercorrendo quanto fatto con la sorella maggiore Ryzen 5 7500F, AMD ha ufficializzato la nuova ed economica CPU Ryzen 5 7400F, soluzione non accompagnata da un comunicato stampa dedicato ma inserita in sordina all’interno del proprio catalogo.

Le caratteristiche tecniche non si discostano molto da quelle offerte dalla sorella maggiore anche se, in questo caso, qualcosina è stata rivista al ribasso, soprattutto sul fronte delle performance della CPU. Pur mantenendo un chip con 6 core, 12 thread e frequenza di base fino a 3,7 GHz, in questo caso la frequenza boost scende a 4,7 GHz (contro i 5 GHz). Anche in questo caso, abbiamo a che fare con una soluzione che non integra una GPU (servirà quindi una scheda grafica dedicata).

Questi aspetti, uniti alle altre specifiche e al TDP che resta a 65 W, ci spingono a pensare che la nuova AMD Ryzen 5 7400F non sia altro che una re-iterazione, con frequenze di clock riviste verso il basso, del modello datato luglio 2023.

Specifiche tecniche principali

Di seguito andiamo a riportare le principali specifiche tecniche della CPU AMD Ryzen 5 7400F.

Socket: AM5 (Raphael)

(Raphael) Chipset supportati: A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850

, , , , , , , , Architettura: Zen 4

Famiglia: Ryzen serie 7000

serie Processo produttivo: TSMC 5 nm FinFET (CPU), 6 nm FinFET (I/O Die)

(CPU), (I/O Die) Core e Threads: 6-core e 12-threads

e Frequenza di base: 3,7 GHz

Frequenza Boost: 4,7 GHz

Cache: 384 kB (L1), 6 MB (L2), 32 MB (L3)

(L1), (L2), (L3) Memorie RAM supportate: fino a 128 GB (DDR5-5200, Dual-Channel)

(DDR5-5200, Dual-Channel) Supporto PCIe: PCIe 5.0 (24 linee utilizzabili)

(24 linee utilizzabili) Supporto porte: 4x USB 3.2 Gen 2

Scheda grafica: richiede una scheda grafica dedicata

TDP: 65 W

Disponibilità e prezzo della CPU AMD Ryzen 5 7400F

Al momento della stesura di questo articolo, la nuova CPU AMD Ryzen 5 7400F, già presente sul sito ufficiale del chipmaker statunitense, non risulta ancora nel listino dei rivenditori italiani e, di conseguenza, non abbiamo informazioni specifiche sul prezzo.

Le indiscrezioni suggeriscono un prezzo di circa 150 dollari per il mercato statunitense che, al netto di sorprese, dovrebbero trasformarsi in circa 200 euro sul mercato italiano.

A questo prezzo, questa CPU sarebbe di diritto la più economica per l’accesso alle piattaforme con socket AM5, il più recente di AMD che, anche con l’arrivo delle più recenti schede madri della serie 800 (e il conseguente, si spera, deprezzamento dei modelli serie 600), potrebbe contribuire al pensionamento delle vecchie soluzioni basate su socket AM4.