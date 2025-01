Nella serata di domani, alle 23:00 ora italiana, avrà luogo il settimo volo di prova di Starship. Dopo l’ultimo test effettuato nel mese di novembre dello scorso anno SpaceX ha apportato diversi cambiamenti e migliorie sia alla navicella che al razzo Super Heavy, scopriamo insieme cosa c’è di nuovo, come si svolgerà l’evento e come seguirlo.

Una navicella tutta nuova per il settimo volo di Starship

È tutto pronto alla Starbase di SpaceX in Texas per il settimo lancio di prova di Starship, che avrà luogo domani 16 gennaio alle 23:00 ora italiana. Il test prevede l’utilizzo di una nuova versione migliorata del secondo stadio, la navicella Starship vera e propria, ma sono state apportate alcune modifiche anche al razzo Super Heavy.

Per quanto riguarda l’astronave i cambiamenti apportati dal team di ingegneri di SpaceX sono diversi, è stata aumentata la capienza dei serbatoi del 25% e sono state implementate nuove linee di alimentazione dei motori Raptor progettati per l’utilizzo nel vuoto; è stato anche introdotto un nuovo modulo di controllo dei motori, delle valvole e dei sensori del velivolo al fine di garantire una maggiore autonomia di volo e migliori prestazioni.

Starship è stata dotata di un nuovo computer di volo più potente, in grado di gestire operazioni sempre più complesse tra cui il trasferimento di carburante e le manovre di rientro. L’azienda ha poi installato un nuovo sistema di antenne che integrano Starlink, navigazione satellitare e comunicazioni di backup in RF, ha ridisegnato il sistema di navigazione inerziale e stellare e implementato un nuovo sistema di alimentazione a batteria con una potenza complessiva di 2,7 MW.

Anche l’esterno della navicella ha beneficiato di alcune modifiche, i flap anteriori sono stati ridotti di dimensione e spostati verso la prua della navicella, allontanandoli dallo scudo termico così che siano soggetti a temperature meno elevate. Lo scudo termico è stato ulteriormente migliorato grazie all’utilizzo di una nuova generazione di mattonelle, nonché di un nuovo rivestimento di backup per proteggere lo scafo nelle zone dove le mattonelle sono danneggiate o del tutto mancanti. A tal proposito, per il settimo volo SpaceX rimuoverà volutamente alcune mattonelle dello scudo termico per testare la resistenza di varie zone del velivolo durante il rientro.

Per quanto riguarda Super Heavy, per la prima volta in assoluto verranno riutilizzati dei componenti che hanno già volato, nello specifico un motore Raptor utilizzato durante il quinto lancio. La società ha inoltre implementato nuove protezioni per i sensori della torre di lancio per la manovra di recupero del primo stadio al rientro.

Dal punto di vista dello svolgimento del test, Starship verrà fatta ammarare ma verranno effettuati esperimenti e manovre per raffinare la procedura di rientro, così da poter procedere con un tentativo di cattura al volo in una delle prossime missioni. L’obbiettivo principale del settimo volo di Starship sarà quello di testare la capacità di rilasciare satelliti in orbita, la navicella sarà infatti equipaggiata con 10 campioni di dimensioni e peso analoghi ai satelliti Starlink di nuova generazione.

Come già detto, il settimo volo di test è atteso per la giornata di domani 16 gennaio alle 23:00 ora italiana e, come di consueto, potrà essere seguito in diretta sul social network X o sul sito ufficiale dell’azienda. SpaceX infine ha portato il numero complessivo di videocamere di bordo a 30, così da poter monitorare ed eventualmente mostrare ogni aspetto del velivolo durante la missione.