Dopo essere stata tra i protagonisti del CES 2025, chiusosi solo qualche giorno fa, Dreame Technology porta in Italia una gamma completa di novità, capitanata dalla nuova serie di robot aspirapolvere X50, di cui abbiamo avuto una anticipazione proprio a Las Vegas. Il produttore asiatico porta innovazione in diverse categorie, e oltre alla nuova serie di robot lancia anche l’aspirapolvere Wet&Dry H15 Pro, il robot tosaerba A2 e AirStyle Pro, per la cura dei capelli.

Dreame X50 Series

È composta da due modelli la nuova serie regina di robot aspirapolvere: Dreame X50 Ultra Complete e Dreame X50 Master. Partiamo dal primo, pensato e sviluppato per garantire un; esperienza di pulizia senza precedenti, in grado di superare gli ostacoli come binari, gradini e soglie a doppio strato fino a 6 centimetri di altezza grazie alla tecnologia ProLeap™, per pulire senza difficoltà anche le aree che finora erano precluse.

VersaLift è la soluzione sviluppata dal produttore per navigare anche sotto ai mobili più bassi senza compromessi. Il nuovo sensore DToF può essere retratto, rientrando nel corpo del robot, riducendo l’altezza complessiva a 8,9 centimetri, così da infilarsi sotto a divani, letti e armadi, e in generale a quei mobili bassi che in precedenza gli erano preclusi.

E grazie a una telecamera assistita dall’intelligenza artificiale e a una guida a LED, il robot riesce a navigare senza alcuna incertezza anche negli angoli più scuri e stretti, riuscendo in maniera ottimale anche in aree che prima erano difficili da raggiungere e ripulire correttamente. E per ottenere risultati migliori, dove altri robot non potrebbero arrivare, ecco Dual Flex Arm, che estende sia il mop che la spazzola laterale. MopExtend™ RoboSwing permette al robot di raggiungere spazi stretti e distanti fino a 4 centimetri dal corpo principale, raggiungendo anche gli angoli più stretti, evitando così la necessità di interventi manuali.

Dreame X50 Ultra Complete trova anche una soluzione (anticipata a IFA 2024) per l’annoso problema di peli e capelli che creano grovigli fastidiosi da eliminare. Si chiama HyperStream™ Detangling DuoBrush, è una spazzola che convoglia peli e capelli verso un condotto di aspirazione dell’aria completamente ridisegnato, senza che venga a crearsi alcun agglomerato di sporcizia.

Il nuovo robot aspirapolvere ha una potenza di aspirazione di 20.000 Pa, tra le più alte presenti sul mercato e un sistema di riempimento automatico della soluzione detergente tramite la stazione di ricarica, per avere pavimenti lavati alla perfezione senza alcuno sforzo. La stazione stessa, pur sembrando sostanzialmente immutata, è cambiata radicalmente con AceClean DryBoard™, che pulisce e asciuga i mop utilizzando 20 ugelli per distribuire in maniera regolare l’acqua, al fine di rimuovere in maniera più efficace lo sporco accumulato.

La tecnologia di rimozione dei batteri permette di eliminare il 99% dei batteri tramite autopulizia e asciugatura con aria calda. e un sistema di luce ultravioletta, posizionato all’ingresso del sacchetto della polvere, riduce del 99,98% la presenza di forme di vita indesiderate al suo interno.

Con Dreame X50 Master il brand ha pensato a chi preferisce una soluzione compatta, o ha poco spazio a disposizione, ma non vuole rinunciare alla potenza di pulizia. Il robot è sostanzialmente lo stesso di X50 Ultra Complete, con una base ultracompatta (è alta solo 24,9 centimetri) nella quale è presente solo il sacchetto per la polvere. L’acqua pulita viene immessa collegando la base direttamente all’impianto idrico in casa, mentre quella sporca viene convogliata nello scarico a cui collegare la base. Meno lavoro per riempire e vuotare contenitori e una maggiore indipendenza complessiva.

Dreame X50 è disponibile da oggi a 1.499 euro e fino al 21 gennaio è scontato di 100 euro. Il robot include anche un kit di manutenzione, del valore di 199 euro, con ricambi e accessori sufficienti per almeno un anno. Dreame X50 Master arriverà sul mercato a febbraio al prezzo di listino di 1.699 euro. Nel prezzo è incluso il kit di montaggio per il collegamento al sistema idraulico di casa.

Dreame H15 Pro

Dreame non ha dimenticato gli aspirapolvere cordless, in particolare la linea Wet&Dry, dispositivi che chiamiamo comunemente lavapavimenti. L’ultimo arrivato è Dreame H15 Pro, un aspirapolvere cordless wet&dry che introduce, per la prima volta al mondo, un braccio robotico AI. Il produttore lo ha chiamato GapFree™ AI DescendReach, ed è un sistema che elimina gli spazi vuoti fino a 2 centimetri nella parte frontale degli aspirapolvere tradizionali.

In questo modo il nuovo dispositivo non lascia alcuno spazio vuoto, né frontalmente né lateralmente, rimuovendo la polvere lungo le pareti dei mobili o i battiscopa senza che sia necessario un intervento da parte dell’utente. Le spazzole e doppio bordo e il raschietto montato sul braccio robotico lavorano in sintonia per evitare di lasciare macchie di acqua sul pavimento, rimuovendo ogni tipo di sporco e proteggendo le superfici più delicate.

Peli e capelli non sono un problema, ci pensa TangleCut™, con un sistema di denti a pettine e raschietti elastici e al risciacquo della spazzola che avviene a ogni passaggio, eliminando qualsiasi groviglio. In ogni caso il motore genera una potenza di aspirazione pari a 21.000 Pa, sufficienti ad aspirare liquidi e solidi, anche i più ostici, sia in posizione verticale che completamente reclinata a 180º, passando sotto a mobili alti almeno 14 centimetri da terra.

L’autopulizia è una prerogativa delle lavapavimenti e Dreame H10 Pro non fa eccezione. Arriva l’innovativo sistema ThermoTub™ Immersive 100ºX Hot Water Brush Wash, che immerge la spazzola in un bagno di acqua calda all’interno della base, rimuovendo con estrema facilità macchie di grasso e qualsiasi altro tipo di sporco raccolto. Al termine è possibile scegliere tra l’asciugatura rapida in 5 minuti, con aria a 90ºC o in 30 minuti con aria a 85ºC, tutto con la tecnologia Sealed Quiet Drying.

L’autonomia raggiunge i 60 minuti, un notevole passo avanti rispetto ai modelli precedenti, un tempo sufficiente per pulire fino a 400 metri quadri di superficie. GlideWheel™ è il sistema che muove le due ruote posteriori della spazzola, utilizzando algoritmi intelligenti per assistere l’utente durante la pulizia e rendere particolarmente agili e leggeri i movimenti. Tramite l’app Dreamehome è possibile controllare a potenza di aspirazione, il livello di acqua e ricevere dettagli sulle operazioni di manutenzione da effettuare.

Dreame H15 Pro sarà in vendita dal 17 febbraio a 699 euro su Amazon, store ufficiale Dreame e presso alcuni rivenditori offline selezionati.

Dreame A2

Dopo il modello di esordio presentato lo scorso anno, Dreame torna a occuparsi dei nostri prati con Dreame A2, pensato per offrire una esperienza avanzata e automatizzata nella manutenzione del verde. Il sistema EdgeMaster™, che consente di ritrarre la lama di taglio, permette di ottenere un taglio molto accurato anche lungo i bordi, uno dei limiti della generazione precedente.

Il sistema di navigazione OmniSense™ 2.0 unisce un sistema LiDAR 3D alla tecnologia AI Vision per creare una mappa precisa e dettagliata di prati e giardini fino a 3.000 m², permettendovi di avere sempre il prato curato e con l’erba alla giusta altezza.

Dreame A2 Tosaerba robotico sarà in vendita in Italia nel corso del primo trimestre di quest’anno su Amazon, store ufficiale Dreame e presso alcuni rivenditori offline selezionati.

Dreame AirStyle Pro

Se amate prendervi cura dei vostri capelli, e volete lo strumento definitivo per farlo, Dreame AirStyle Pro è la soluzione perfetta. È dotato di 7 accessori magnetici intercambiabili tra cui un asciugatore rapido, un accessorio anti crespo, due cilindri arriccia capelli e tre spazzole professionali di diverse dimensioni.

Il motore raggiunge i 110.000 giri al minuto e, grazie alla regolazione intelligente del calore emesso, permette di ottenere uno stile perfetto in poco tempo, con un risultato duraturo.

Dreame AirStyle Pro sarà in vendita dall’11 febbraio al prezzo di 349 euro su Amazon, store ufficiale Dreame e presso alcuni rivenditori offline selezionati.