Per il quarto anno consecutivo Tineco ha scelto il CES (Consumer Electronic Show) che si sta svolgendo in quel di Las Vegas, per presentare al monto le proprie novità in fatto di pulizie intelligenti. Forte dei riconoscimenti ottenuti nel tempo, come il CES Innovation Award per FLOOR ONE S5, Tineco porta avanti il sui impegno per offrire esperienza innovative e prodotti ricchi di funzioni evolute.

Il brand, leader mondiale nella categoria dei prodotti per il lavaggio umido e asciutto, continua a sviluppare nuove soluzioni per i problemi della vita quotidiana, e lo fa con un motto che per il 2025 recita: “Connetti, Risolvi e Scopri”

Al CES 2025 Tineco ha portato tre novità assolute e alcuni dispositivi già in vendita nei mercati europei e ora disponibili anche in quelli nord americani.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam

Tineco punta a mantenere la leadership nel mercato delle lavapavimenti con il nuovo modello più recente, che punta a ridefinire il concetto di efficienza. L’ultimo arrivato si chiama Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam e rappresenta il top della tecnologia Tineco disponibile al momento.

Si parte dalla funzione più interessante per chi cerca la massima igiene sui pavimenti, grazie al vapore fino a 140 gradi che permette di sciogliere senza alcuna fatica anche le macchie più ostinate, garantendo una pulizia profonda in grado di superare anche le aspettative più rosee. Riprendendo una funzione che ha ottenuto un ottimo successo con FLOOR ONE STRETCH S6, anche la nuova lavapavimenti può piegarsi a 180 grazi per passare sotto ai mobili, divani, letti e raggiungere quelle aree del pavimento che in precedenza erano precluse a un dispositivo di questo tipo.

Arriva anche una spazzola principale con un design pensato per minimizzare la formazione di grovigli di peli e capelli, riducendo quindi la necessità di interventi manuali per la loro rimozione. Come accade per i modelli precedenti, anche FLOOR ONE S9 separa l’acqua sporca da quella pulita, per garantire che il pavimento sia perfettamente pulito, senza macchie né aloni.

Il design particolare della spazzola motorizzata consente di pulire a filo di mobili e pareti sui tre lati, raggiungendo anche gli angoli più difficili ed evitando di lasciare aree non pulite in casa. Ritroviamo infine le tecnologie che hanno segnato l’esperienza Tineco degli ultimi anni, MHCBS che si occupa della trazione, a 360 gradi (grazie anche a un giroscopio di livello aerospaziale) per ridurre al minimo lo sforzo di pulire, e iLoop, che regola velocità e potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato sul pavimento. Da segnalare la presenza di un LED frontale per individuare al meglio lo sporco presente sul pavimento e la possibilità di collegarlo a uno smartphone per conoscerne in maniera dettagliata lo stato.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam arriverà nei prossimi mesi nel mercato nord-americano. Sui mercati europei invece sarà lanciata una versione personalizzata, chiamata FLOOR ONE S9 Artist, che sarà in commercio nei primi mesi di quest’anno. Vi riporteremo ulteriori dettagli in prossimità della sua commercializzazione.

Tineco Carpet One Cruiser

La pulizia dei tappeti domestici è da sempre un problema: i dispositivi tradizionali sono pesanti e ingombranti, difficili da manovrare soprattutto su tappeti di grandi dimensioni. Anche l’asciugatura non è facile, in molti casi l’utente è costretto ad aspettare che il tappeto si asciughi con l’aria, un processo che può richiedere giorni e che diventa tutt’altro che comodo e sicuro. E la pulizia della lavatappeti non è mai semplice, tanto che nella maggioranza dei casi gli utenti finiscono per non utilizzare questo tipo di soluzioni.

Tineco prova a risolvere anche questo problema con Tineco Carpet One Cruiser, una soluzione ergonomica e leggera, con assistenza bidirezionale sulle ruote per garantire una manovrabilità senza eguali. Il sistema regola la forza di trazione a seconda del tipo di tappeto, rendendo decisamente semplice l’utilizzo, quasi fosse un semplice aspirapolvere cordless.

Il nuovo dispositivo si occupa anche dell’asciugatura del tappeto, con un elemento riscaldante PTC a 75 gradi che assicura tempi ridotti per eliminare l’umidità dal tappeto. E al termine della pulizia, come da tradizione Tineco, basta un pulsante per avviare un processo di pulizia automatico che in due minuti lava le spazzole e in tre minuti le asciuga completamente, così da incoraggiare un utilizzo frequente del dispositivo.

Non manca la tecnologia iLoop, che regola la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, mentre la potenza di aspirazione si attesta a 130 watt, ottima per diverse tipologie di tappeto.

Tineco FLOOR ONE Switch S6 Stretch

Oltre a portare sul mercato americano alcune novità mostrate a IFA 2024, Tineco ha annunciato anche una interessante novità, che va a unire due dei prodotti più interessanti del 2024. Arriva infatti Tineco FLOOR ONE SWITCH S6 STRETCH, che unisce le funzioni di S6 STRETCH, capace di infilarsi sotto ai mobili per una pulizia migliore, a S6 SWITCH che unisce le funziono di lavapavimenti a quelle di aspirapolvere cordless, con i due dispositivi che condividono il corpo motore e il pacco batteria.

Entrambi i dispositivi offrono il meglio dalla tecnologia Tineco, come il design flat a 180 gradi, la funzione DualBlock AntiTangle, MHCBS, DualSided Edge Cleaning e Flash Dry Self Cleaning per la lavapavimenti e PureCyclone, filtraggio a 5 stadi e sensore iLoop per l’aspirapolvere (funzione presente anche sulla lavapavimenti). Le batterie a sacchetto garantiscono una autonomia di 40 minuti per la lavapavimenti e 65 minuti per l’aspirapolvere cordless, un ottimo risultato che vi permette di pulire rapidamente la casa con una sola ricarica.

Al momento non ci sono informazioni sui prezzi e sulle disponibilità dei vari prodotti, torneremo ad occuparcene in prossimità del lancio ufficiale sui mercati europei, che dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi.

